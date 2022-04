Youth League : Benfica écrase le RB Salzbourg et remporte la finale

Benfica tient sa revanche. Comme en 2017, le club portugais affrontait le RB Salzbourg pour le titre. Alors que les Autrichiens s'étaient imposés il y a cinq ans, les Lisboètes ont déroulé ce lundi, à Nyon (Suisse). Dès la première action de la partie, Neto envoyait une frappe rasante dans le petit filet (1-0, 2e), avant qu'Araujo, seul au premier poteau, ne fasse déjà le break (2-0, 15e). Le club autrichien a ensuite évité le pire, mais a ensuite explosé en seconde période.

Ndour enfonçait Salzbourg, avant qu'Araujo ne s'offre un doublé après avoir dribblé le gardien adverse (4-0, 53e et 57e). En démonstration, Benfica ne s'arrêtait pas là et Semedo, tout juste entré, marquait à son tour (5-0, 69e). Pour terminer en beauté, Araujo s'offrait un hat-trick dans les arrêts de jeu (6-0, 90e). Déjà finalistes malheureux en 2014, 2017 et 2020, les jeunes Lisboètes remportent enfin leur premier sacre en Youth League, face à un RB Salzbourg complètement à côté de sa finale.