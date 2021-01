Max Meyer signe par la petite porte à Cologne

Auteur d'un flop monstrueux à Crystal Palace, Max Meyer (25 ans) revient en Allemagne par la petite porte. L'ancienne pépite de Schalke 04 qui avait été libéré de son contrat vient de s'engager avec le FC Cologne qui joue son maintien en Bundesliga. Il portera le numéro 13.

La suite après cette publicité

«Le FC Cologne renforce son milieu de terrain avec Max Meyer. Le joueur de 25 ans vient du club de Premier League anglaise Crystal Palace, où il a mis fin prématurément à son contrat à la mi-janvier. Meyer signe un contrat avec le FC Cologne jusqu'à la fin de la saison» a annoncé le club dans un communiqué.

📝 𝓢𝓲𝓰𝓷𝓮𝓭 𝓸𝓷 𝓽𝓱𝓮 𝓭𝓸𝓽𝓽𝓮𝓭 𝓵𝓲𝓷𝓮...



Welcome to the most beautiful city in Germany, Max Meyer! 🔴⚪ #effzeh pic.twitter.com/dRw5MJyF2h