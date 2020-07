ASSE : l'avenir de Stéphane Ruffier scellé ce lundi

Après la prestation de Jessy Moulin en finale de la Coupe de France contre le PSG, l'avenir semble toujours plus se boucher pour Stéphane Ruffier à Saint-Étienne, il ne paraît décidément plus crucial chez les Verts. Alors, pourquoi garder quelqu'un sanctionné pour fautes graves : retards aux entraînements et refus de participation à une opposition. Le gardien a donc été mis à pied le 13 juillet dernier.

Mercredi dernier, il a été reçu par François-Xavier Luce, directeur administratif et financier, et Xavier Thuilot, directeur général des services, pour évoquer son avenir. Et, selon L'Équipe, l'ASSE a tenu a respecté scrupuleusement le Code du travail en envoyant une lettre recommandée sous un délai incompressible de deux jours. Selon le quotidien, cette lettre serait partie et le gardien de 33 ans aux 383 matchs avec les Verts devrait en découvrir son contenu ce lundi.