L'OM vous remplit le portefeuille

Et si l'OM frappait enfin un gros coup en Ligue des Champions ? Après avoir fait déjouer Tottenham avant de plier face aux Spurs en infériorité numérique, le club phocéen fait ses débuts dans son antre de l'Orange Vélodrome dans la plus prestigieuse des compétitions deux ans après sa dernière apparition, qui n'avait pas laissé un grand souvenir. Et les supporters peuvent largement croire à la victoire face à un adversaire clairement dans le dur depuis le début de saison et qui peine à se remettre de sa victoire en Ligue Europa la saison dernière, l'Eintracht Franfort.

Parmi les différents paris proposés par Unibet, voici trois cotes intéressantes que nous avons sélectionnées

L'OM l'emporte face à Francfort (cote à 1,91)

Si l'on se réfère au bilan récent de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, autant le dire tout de suite, misez sur une victoire de Francfort au Vélodrome. Mais si l'on s'en tient à la dynamique des deux équipes, la victoire de l'OM est clairement envisageable. Le club phocéen marche sur l'eau en Ligue 1 depuis le début de saison et fait pour l'instant jeu égal avec le PSG. Quant à l'Eintracht Franfort, c'est très compliqué depuis le début de la saison déjà 4 défaites dont un 1-6 à domicile face au Bayern, une correction subie par le Sporting CP (0-3) et une défaite logique face au Real Madrid. Il devrait en être de même ce mardi soir face à l'OM contre une équipe en grande forme et qui aurait mérité mieux face à Tottenham.

L'OM l'emporte 2-1 face à Francfort (cote à 7,65)

Si l'on imagine clairement une victoire de l'OM ce mardi soir, le match sera tout sauf une partie de plaisir contre la bande à Randal Kolo-Muani. Comme face au LOSC samedi soir, ou face à Nantes au mois d'août, on imagine un match compliqué, serré et un but encaissé par la défense marseillaise et un match remporté au forceps 2-1.

Alexis Sanchez marque pour l'OM (cote à 2,58)

C'est indubitablement l'homme en forme côté marseillais depuis son arrivée sur la Canebière. Longtemps, l'OM a cru avoir avec Arek Milik son "grantatakan". Finalement en un mois, Alexis Sanchez a mis tout le monde d'accord avec 4 buts inscrits lors de ses 5 derniers matches. Suspendue face à Tottenham, l'ancienne star du Barça et d'Arsenal sera au rendez-vous face à Francfort et voudra marquer son 16e but dans la compétition.

N'hésitez pas à nous partager en commentaire vos analyses des meilleures cotes à tenter sur ces matchs !

