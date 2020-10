LdC : le Barça entre dans l'histoire avec les buts de Pedri et Fati

Victorieux de son premier match de Ligue des Champions mardi soir contre la modeste équipe de Ferencvaros, le FC Barcelone a livré une prestation convaincante et s’est rassuré après la récente déconvenue de Getafe le week-end dernier (1-0). D’autant plus que ce match n’a pas été un match comme les autres. Antoine Griezmman, remplaçant au coup d’envoi, laissait sa place au jeune Pedri qui a évolué aux côtés d’Ansu Fati et Lionel Messi. Résultat, le front de l’attaque catalane comptait à ce moment deux joueurs de 17 ans pour ainsi soutenir le sextuple ballon d’or. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces derniers ont manifestement oeuvré à la victoire des Culés en inscrivant chacun un but au cours du match.

La suite après cette publicité

Une performance que n’a pas manqué de souligner le Barça sur son compte Twitter, déclarant ainsi que «c’est la première fois qu’une équipe voit deux de ses joueurs âgés de 17 ans inscrire chacun un but au cours d’une rencontre de Ligue des Champions». Un match donc très spécial pour les Blaugranas et ces deux jeunes joueurs promis à un avenir radieux, qui ont tout pour réaliser de grandes choses cette saison sous l’impulsion de leur nouvel entraîneur Ronald Koeman.

🤯 We are the first team ever to have two goal scorers aged 17 or under in a single @ChampionsLeague match! pic.twitter.com/STRD7TYQZo