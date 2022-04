Le dérapage de Cristiano Ronaldo affole la presse anglaise, un joueur du Real Madrid fait appel à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Enquête sur CR7

L’affaire Cristiano Ronaldo fait les gros titres ce matin. Pour rappel, le quintuple Ballon d’Or a fait tomber le téléphone d’un fan après la défaite contre Everton. L’attaquant des Red Devils s’est plus tard excusé pour son mauvais geste sur les réseaux sociaux. Ce lundi, le Daily Star a présenté plusieurs photos de l’acte de Cristiano Ronaldo et une photo de la maman du fan à la main un peu bleutée. Elle a expliqué au tabloïd que son fils est «complètement choqué». La police de la Merseyside a annoncé ce dimanche qu’une enquête avait été ouverte suite à l’incident. La Football Association enquête également sur les faits, déclarant qu'elle «cherchera à obtenir des observations sur l'affaire auprès des deux clubs et du joueur impliqué».

Sprint pour LaLiga

Le Real Madrid a «lancé» le sprint final de fin de saison comme le titre AS avec un Modric élancé sur la première page. Le journal nous rappelle que depuis la défaite lors du Clasico, le Real n’a perdu aucun match. Ils ont 12 points d’avance sur le FC Barcelone et Séville. Le média espagnol s’est aussi interrogé sur «le clin d’oeil» de Vinicius Junior sur Instagram à Mbappé. «Crack crack» a été le commentaire du Brésilien sur la photo du prodige français. Un appel à signer au Real pour les journalistes de AS. Les deux joueurs sont amis depuis leur rencontre en 2019 à la cérémonie du Ballon d’or. De plus, pour le quotidien, les récentes déclarations de Kylian Mbappé après la victoire contre Clermont ce week-end le rapprochent du maillot blanc. Pour rappel, l’attaquant parisien a reconnu avoir des regrets sur le fait que son trio avec Neymar et Messi ne fonctionne que maintenant.

Inquiétudes pour l'AC Milan

En Italie, l’AC Milan fait les gros titres de la presse sportive. Pour la 32eme journée de Serie A, l'AC Milan, leader du classement, avait l'occasion de conforter sa première place en s'imposant sur la pelouse du Torino, onzième au coup d'envoi. Pour ce match important, Stefano Pioli alignait les quatre Français, à savoir Giroud, Kalulu, Maignan et Théo Hernandez. Mais cela n'a pas suffi pour enflammer la rencontre. Dans un match assez décevant, les deux équipes se sont quittées sur un triste 0-0. «Milan brisé» écrit La Gazzetta Dello Sport en faisant apparaître «Inter» en rouge dans ce titre. Ils n’ont plus que 2 points d’avance sur le Nerazzurri. Le Corriere Dello Sport va même plus loin ce matin. «Ils attendent la Juve» peut-on lire sur leur première page. Mal partie en début de saison, la Juve n’a plus que 6 points de retard sur le leader rossonero.