L’OL remet sèchement Anthony Lopes à sa place

Une douloureuse dégringolade. Voici comment nous avions résumé [la situation d’Anthony Lopes jeudi dernier sur notre site](https://www.footmercato.net/a4093171407337168377-ol-la-douloureuse-degringolade-danthony-lopes[]()). Nous vous avions d’ailleurs révélé que le gardien de l’OL ne vivait pas bien son déclassement chez les Gones, après plusieurs années dans la peau d’un titulaire indiscutable. Certaines sources proches du club rhodanien nous avaient précisé qu’il avait une certaine rage concernant sa gestion. Une tendance qui se confirme à la lecture de l’interview donnée par le Portugais ce mardi à nos confrères de L’Equipe.

Mis de côté depuis le début de la saison, Lopes a vidé son sac. Mais pas toujours avec tact. Il a ainsi expliqué ne pas faire partie de la hiérarchie des gardiens de but à l’OL cette saison et qu’il n’a plus aucune place à Lyon, où il est désormais le portier n°4. Celui qui n’a pas hésité à tacler son successeur Lucas Perri a aussi indiqué ne pas avoir reçu d’explications de la part de ses dirigeants.

L’OL n’est pas d’accord avec Lopes

Sauf que du côté de l’Olympique Lyonnais, on n’est pas du même avis que le natif de Givors. Comme expliqué la semaine dernière sur notre site, les pensionnaires du Groupama Stadium avaient indiqué au clan Lopes depuis des mois que la porte était grande ouverte pour lui. L’arrivée du gardien brésilien allait d’ailleurs dans le sens de cette décision. Mais chez les Gones, on estime que le portier formé à l’OL a refusé toutes les propositions reçues (Nantes, Strasbourg, Liverpool en tant que doublure, ndlr). Ce qui n’a pas été apprécié puisqu’il touche l’un des plus gros salaires du groupe professionnel.

Après sa sortie médiatique coup de poing d’hier soir, l’OL a décidé de répondre dans les colonnes de L’Equipe. « L’OL a bien informé Anthony Lopes et ses représentants de la situation et des évolutions sportives. Le club l’a assuré de l’accompagner au mieux, tout en facilitant les projets sportifs qui se présenteraient à lui, notamment en le laissant partir libre, alors qu’il lui reste un an de contrat. L’OL a aussi proposé à Anthony de contribuer financièrement à une compensation de perte de salaire s’il parvenait à trouver un autre club durant cette période de transfert.» La suite au prochain épisode…