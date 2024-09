OL : la douloureuse dégringolade d’Anthony Lopes

Anthony Lopes a l’Olympique Lyonnais dans le cœur et dans la peau. C’est indéniable ! Mais depuis quelques mois maintenant, les rapports entre le Portugais et les Gones ont totalement évolué. Titulaire indiscutable au poste de gardien, le natif de Givors, qui est toujours attaché aux Gones, a été tout simplement déclassé. Tout a commencé l’année dernière. Alors que les pensionnaires du Groupama Stadium vivaient un début de saison calamiteux, le gardien né en 90 était la cible de nombreuses critiques concernant son niveau de jeu. A l’image de son équipe, il n’a, effectivement, pas brillé. Pour ne rien arranger, il a rapidement senti le souffle de la menace Lucas Perri sur sa nuque. En effet, plusieurs médias brésiliens évoquaient continuellement la volonté de John Textor de recruter le Brésilien à Lyon.

Un portier que l’Américain connaissait parfaitement puisqu’il évoluait à l’époque à Botafogo, l’un des clubs de la galaxie Eagle Football. Convaincu par ses qualités, son talent et par Textor, l’OL l’a donc officiellement recruté le 5 janvier dernier. «L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer les arrivées, en provenance de Botafogo, du gardien de but Lucas Perri et du défenseur central Adryelson pour un montant, respectivement, de 3,250 M€ et 3,580 M€ auquel pourra s’ajouter un intéressement de 50% sur un éventuel futur transfert. Appelés pour la première fois en sélection brésilienne cette saison, les deux joueurs internationaux se sont engagés avec l’Olympique Lyonnais jusqu’au 30 juin 2028», pouvait-on lire sur le communiqué de presse. Malgré la confiance du président de l’OL, Pierre Sage a maintenu Lopes dans les cages pour le reste de la saison. Perri, lui, a commencé à s’acclimater au football français lors de la Coupe de France.

Une situation délicate à vivre

Mais cet été, le gardien auriverde a officiellement été intronisé en tant que numéro 1 par Pierre Sage. Pendant ce temps-là, l’OL avait ouvert la porte à un départ d’Anthony Lopes, en fin de contrat en juin 2025. Au courant de la volonté de changement de la part de son club depuis plusieurs mois, le Portugais a étudié les options qui s’offraient à lui. Un temps lié à l’Arabie saoudite, il a été approché par le FC Nantes et Strasbourg cet été. Mais il n’a pas trouvé chaussure à son pied. Ce qui n’a pas été du goût de l’OL, qui n’a pas apprécié qu’il refuse toutes les propositions et reste au club en touchant l’un des plus gros salaires du groupe professionnel. Malgré cela, les Gones ont décidé de recruter une doublure à Perri en la personne de Rémy Descamps. Lopes, lui, a été plus que jamais mis de côté. Absent du groupe en Ligue 1, il n’a pas été inscrit dans la liste des 25 joueurs retenus pour participer à la Ligue Europa.

Un autre coup dur pour Lopes, qui souffre en silence. Critiqué par une partie des supporters l’an dernier, il peut néanmoins toujours compter sur le soutien des Bad Gones, dont il est un ancien membre. Dimanche, lors de l’Olympico, ils ont d’ailleurs envoyé un message au Portugais. "Un Gone ici depuis ses 8 ans mérite un meilleur traitement ! Force à toi Antho." Ce qui a touché le joueur formé à Lyon en plein cœur. Ce dernier a répondu le soir-même sur son compte Instagram. «Merci les Gones», a-t-il posté. Cela a fait réagir puisque certains fans lui ont reproché son message alors que l’OL venait d’être battu 3 à 2 par l’OM. Quoi qu’il en soit, Anthony Lopes est dans une impasse aujourd’hui. Mais c’est bien lui qui a décliné des opportunités. Selon des sources au club, il ne vit pas bien sa situation. D’autres évoquent même une certaine rage de sa part, notamment concernant sa gestion. Ce qui peut être compréhensible après autant d’années au club. Mais l’OL a déjà tourné la page. Lopes, lui, a encore quelques mois pour le faire alors que son histoire avec les Gones prendra officiellement fin le 30 juin 2025.

