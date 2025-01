Wojciech Szczesny se fait allumer en Espagne

Deuxième du classement de la Ligue des Champions (15 points en 6 journées) avant le coup d’envoi de son match contre Benfica, le FC Barcelone voulait valider sa présence, au minimum, pour les barrages de la compétition. Et pour ce match à Lisbonne, Hansi Flick a choisi de titulariser Wojciech Szczesny (34 ans) dans les buts. Une petite surprise puisque c’est habituellement Iñaki Peña qui assure le rôle de portier numéro 1 des Blaugranas en l’absence de Marc-André ter Stegen.

Malheureusement pour Szczesny sa quatrième apparition sous le maillot blaugrana (1 en Ligue des Champions, 2 en Supercoupe d’Espagne, 1 en Coupe du Roi) depuis qu’il est sorti de sa retraite l’été dernier a bien failli virer au cauchemar. Le portier polonais s’était déjà distingué en finale de la Supercoupe d’Espagne face au Real Madrid en se faisant expulser juste avant l’heure de jeu. Cela n’avait pas empêché le Barça de l’emporter, mais Szczesny n’avait pas vraiment marqué des points. Et hier soir, c’était pareil.

Plusieurs erreurs pour le Polonais

Alors que Robert Lewandowski avait permis aux Culés de revenir à 1-1, Szczesny a été coupable sur le deuxième but marqué par Vengeais Pavlidis, après avoir violemment percuté son coéquipier Alejandro Baldé. Sept minutes plus tard, le Polonais s’est à nouveau raté en provoquant un penalty après une faute sur Kerem Aktürkoglu. Un penalty qui a permis à Pavlidis de s’offrir un triplé et entrer dans l’histoire du Barça. C’est en effet la première fois qu’un joueur inscrit un triplé face aux Catalans lors de la première demi-heure d’un match de compétition européenne.

La soirée s’est finalement bien terminée pour le Barça et le Polonais, qui a réalisé un arrêt important en fin de match (victoire 5 à 4). Même si tout le monde est heureux de la victoire, l’ancien portier de la Juventus prend cher ce mercredi matin de l’autre côté des Pyrénées. Mundo Deportivo a écrit à son sujet : «après une première mi-temps catastrophique, au cours de laquelle il a encaissé trois buts, dont deux étaient en grande partie dus à une mauvaise appréciation lors de ses sorties, il a fini par réaliser l’arrêt du match, dans un face-à-face providentiel avec Di María, alors qu’il y avait déjà avec 4 - 4 au tableau d’affichage.»

La presse charge l’ancien de la Juventus

De son côté, Marca, qui lui a donné la note de 4, a écrit : c’était la surprise de la nuit. L’entraîneur laissait déjà la porte ouverte depuis des jours pour un remplacement dans les cages. C’était le premier match de Szczesny en Ligue des Champions avec le maillot culé et il n’aurait pas pu connaître des débuts plus amers. Il a encaissé un but dès la 2e minute, sur le premier tir de Benfica. Et, dans le second, il y a eu une très grave erreur de communication avec Balde. Dans le troisième, il est coupable sur le penalty. En deuxième période, il y a un superbe arrêt du Polonais dans la dernière ligne droite sur un tir de Di María. Peut-être l’action la plus marquante de l’international.

Pour AS, «Szczesny est le premier trou dans la gestion de Hansi Flick.» Le média ibérique estime qu’il a fait un mauvais choix en l’alignant hier soir. «Le caprice de Wojciech Szczesny a bien fonctionné pour Flick à Lisbonne et son privilège avec le Polonais met pour la première fois sous les feux de la rampe l’Allemand, qui lundi après-midi avait fait tant d’éloges au Polonais dans la salle de presse de Da Luz que sa place de départ semblait acquise d’avance. Un peu plus d’une heure avant le match, c’était confirmé. Sa première mi-temps était à oublier et, s’il n’est pas dans la légende noire des soirées européennes du Barça, c’était à cause du résultat final.»

Flick défend son choix

AS a ajouté : «au-delà de ses erreurs occasionnelles face à Benfica, le simple fait de donner le maillot de titulaire à Szczesny a été controversé et interroge pour la première fois la direction de Flick, qui a précisé qu’il n’y avait rien « contre Iñaki Peña ». Le Polonais n’a pas donné de sens de fiabilité lors de la Supercoupe, où après quelques sorties hésitantes contre l’Athletic en demi-finale, il a été expulsé contre Madrid en finale. Iñaki Peña a été titularisé contre le Betis en Copa del Rey et à Getafe. Sa prestation, correcte, ne nous a pas invités à penser à un changement qui semblait forcé et qui répondait plus à un équilibre qu’à une méritocratie. Tout le contraire de ce que l’on attend d’un entraîneur sobre et intègre comme Flick.»

Ce dernier a d’ailleurs défendu son joueur hier soir : «avant le match, nous avons parlé à Szczesny, il a fait beaucoup d’erreurs, mais tous les joueurs ont fait des erreurs en première période. À la fin, il a fait un grand arrêt et nous a sauvés. Quel joueur ne commet pas d’erreurs ? Nous gagnons et nous perdons ensemble. Nous n’avons pas de gardien pour chaque compétition. Nous voyons quelle est la meilleure option lorsque nous préparons chaque match. Nous analysons tout au jour le jour. Szczesny convient à notre jeu et nous avons décidé de le faire jouer aujourd’hui. Son expérience et sa personnalité sont importantes dans des matches comme celui d’aujourd’hui (hier)… Je ne pense pas à qui jouera chaque compétition.» Le message est plutôt clair.