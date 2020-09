Bayern-BVB : les compos probables

La suite après cette publicité

Le champion d'Allemagne en titre accueille son dauphin, dans le cadre de la Super Coupe, ce mercredi (rencontre à suivre sur notre live commenté). Le Bayern Munich a également remporté la Coupe d'Allemagne la saison passée, c'est pourquoi son adversaire du soir n'est autre que le Borussia Dortmund. Hansi Flick devrait aligner Manuel Neuer dans les cages, sans surprise. Devant lui, on devrait voir une défense à quatre avec Benjamin Pavard et Alphonso Davies dans les couloirs, Niklas Süle et David Alaba devraient être alignés, même si ce dernier est incertain selon la presse allemande. Au milieu, on retrouverait la paire Joshua Kimmich - Leon Goretzka, devant la défense.

Plus haut sur le terrain, Kingsley Coman, Thomas Müller et Serge Gnabry seront certainement choisis pour débuter, avec Robert Lewandowski en pointe. En face, le Borussia Dormtund devrait évoluer en 3-4-3, avec Marwin Hitz dans les buts. Lucien Favre devrait choisir Łukasz Piszczek, Mats Hummels et Manuel Akanji pour sa défense. Thomas Meunier et Raphaël Guerreiro devraient eux faire office de pistons, tandis qu'Axel Witsel et Thomas Delaney s'occuperont du cœur du jeu. Enfin, l'attaque du BVB pourrait être composée de Julian Brandt, Marco Reus et d'Erling Haaland.