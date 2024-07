L’AS Monaco et le FC Metz sont proches d’un accord pour Lamine Camara

A quelques jours du début du mois d’août, les clubs de Ligue 1 entament une période décisive sur le mercato estival puisqu’en parallèle, la préparation a déjà bien commencé et la première journée de championnat approche à grands pas avec les premières rencontres prévues le dimanche 18 août. En ce sens, l’AS Monaco travaille d’arrache-pied pour peaufiner son effectif. Après avoir solidement verrouillé la 2ème place du classement de Ligue 1 la saison passée, les Monégasques connaissent un été mouvementé, attaqués de tous les côtés avec d’un côté de nombreux prétendants prêts à se battre pour s’attacher les services de Youssouf Fofana, mais aussi le Bayern Munich qui ne semble pas enclin à lâcher l’affaire pour Breel Embolo. Sans oublier le départ de Wissam Ben Yedder à la suite de l’expiration de son contrat.

En ce sens, la direction monégasque veut encore se renforcer dans cette fenêtre de transferts et compte bien frapper de grands coups dont elle a le secret pour se préparer au mieux à cette saison. Pendant de longues semaines, l’objectif principal avait été Georges Mikautadze, attaquant géorgien du FC Metz, dont l’offre de 20 millions et des poussières de l’AS Monaco semblait contenter le club lorrain. Mais c’est finalement l’OL qui a tout raflé en quelques heures, laissant la direction monégasque pantoise. Fort heureusement, Monaco est bien retombé sur ses pattes en verrouillant l’arrivée de George Ilenikhena mais le désormais ancien joueur d’Anvers ne devrait pas être le seul renfort. La direction monégasque a repris contact avec le FC Metz mais pour un autre joueur : la jeune pépite sénégalaise (20 ans), Lamine Camara, qui est sous contrat jusqu’au 30 juin 2026.

Le joueur a donné son feu vert

Selon nos informations, Monaco et Metz sont bien proches d’un accord total pour le transfert du milieu de terrain Lamine Camara. Cette transaction est estimée à 13,5 millions d’euros avec des bonus supplémentaires. Il reste néanmoins encore quelques détails à régler avec le joueur de 20 ans et son entourage, notamment autour de son contrat. Néanmoins, d’après nos indiscrétions, Lamine Camara a déjà donné son accord pour rejoindre le FC Metz. Les discussions sont donc très avancées et tout devrait être bouclé dans les prochains jours. Le Sénégalais devrait bien devenir la 3ème recrue estivale de l’AS Monaco après l’arrivée de George Ilenikhena et l’option d’achat activée officiellement pour Thilo Kehrer.

Pour rappel, Lamine Camara a rejoint le FC Metz alors en Ligue 2, qui est partenaire de Génération Foot début février 2023. A seulement 20 ans, celui qui est déjà international sénégalais (10 capes) a disputé 37 matchs et marqué 2 buts. Un solide renfort pour les rangs de Hütter. Une saison qui s’annonce harassante durant laquelle les joueurs d’Adi Hütter disputeront la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions et bien évidemment le nouveau format de la Ligue des Champions. Le directeur général du club, Tiago Scuro, n’avait d’ailleurs pas caché les objectifs estivaux avec notamment l’arrivée de nouveaux renforts en attaque pour compléter les lignes offensives.