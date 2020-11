PL : Brighton arrache le nul face à Liverpool

Suite de la 10e journée de Premier League ce samedi, avec Liverpool qui pouvait récupérer la tête du championnat à Brighton. Un match durant lequel Jürgen Klopp a tenté une composition plutôt expérimentale en raison des nombreuses blessures. Mais au contraire de la rencontre contre Leicester la semaine dernière, cela a eu une incidence sur le résultat. Dans un match où Neal Maupay s'est blessé peu après avoir raté un penalty (20e), les Reds se sont vus refuser l'ouverture du score de Mohamed Salah, à cause d'un hors-jeu minime (34e).

Finalement, il faudra attendre l'heure de jeu pour voir Diogo Jota inscrire le premier but de ce match d'une belle frappe du droit (0-1, 60e). En fin de match, c'est Sadio Mané qui a vu son but refusé pour un hors-jeu (84e). A noter également, la sortie sur blessure de James Milner (74e). Mais ce n'est pas le seul coup dur pour Liverpool qui allait laisser filer la victoire dans le temps additionnel et un penalty de Gross (1-1, 90e+2). Avec ce résultat, les Reds prennent malgré tout la tête de la Premier League et laissent leur adversaire au 16e rang.