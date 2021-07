Le PSG dévoile par erreur le numéro de Sergio Ramos

Ce n'est pas encore tout à fait officiel, mais le PSG a commis une petite boulette. A 35 ans, Sergio Ramos va découvrir la Ligue 1. Arrivé libre de tout contrat au Paris Saint-Germain, le défenseur espagnol a été annoncé par le club de la capitale... par erreur ! Il a d'ailleurs dévoilé que SR4 portera le 4 que Thilo Kehrer avait.

« Ce numéro 4, je l’apprécie beaucoup par superstition, parce que je l’ai eu dès le début de ma carrière, et puis il m’a ensuite accompagné tout au long de ma vie, m'a poursuivi, m'a apporté de la chance, et beaucoup de victoires. Maintenant, le n°4 fait partie de moi en tant que personne et en tant que professionnel. Pour moi, c'est un privilège de pouvoir porter ce numéro dans une aussi belle équipe le Paris Saint-Germain. Donc, ce sera forcément très spécial de pouvoir porter mon numéro, ici à Paris », a confié le joueur sur le site officiel du PSG. Depuis, la page a été supprimée.