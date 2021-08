PSG : Layvin Kurzawa se cherche une porte de sortie

Si l'opération Kylian Mbappé (22 ans) est au centre des attentions depuis quelques heures et la révélation d'une offre de 160 M€ du Real Madrid, le mercato du Paris SG se poursuit en parallèle. Et dans le sens des départs, un certain Layvin Kurzawa (28 ans) s'active pour se trouver un nouveau club.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, Mauricio Pochettino, qui peut compter sur Abdou Diallo (25 ans) et le revenant Juan Bernat (28 ans), lui a signifié qu'il ne compterait pas sur lui cette saison. Le directeur sportif Leonardo a transmis le même message aux représentants de l'international tricolore (13 sélections, 1 réalisation), pourtant prolongé il y a un an jusqu'en juin 2024.

Proposé tous azimuts

Ces derniers s'activent donc pour lui trouver une porte de sortie dans cette dernière semaine de mercato, alors que les pistes Galatasaray et Olympique Lyonnais se sont refermées ces dernières semaines. Comme nous vous l'expliquions il y a quelques heures, l'ancien Monégasque a ainsi été proposé à Crystal Palace, où Patrick Vieira a validé son profil.

Nous sommes également en mesure de vous informer que le latéral gauche a également été proposé à Lille. Qu'en diront les Dogues sachant que leur titulaire au poste Reinildo (27 ans) figure sur les tablettes de Naples depuis un petit moment déjà ? L'aventure de Layvin Kurzawa au Paris SG semble en tout cas toucher à sa fin.