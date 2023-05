Lionel Messi zappe le PSG

La suite après cette publicité

De retour à l’entraînement du Paris Saint-Germain après la levée de sa sanction, Lionel Messi s’est rendu ensuite à la cérémonie des Laureus World Sports Awards à Paris où il a été élu sportif de l’année 2022 grâce à sa victoire en Coupe du Monde au Qatar. Et dans son discours de remerciements, la Pulga a évoqué le FC Barcelone, la sélection argentine… mais pas le PSG.

« Merci beaucoup de m’avoir décerné ce prix. C’est un plaisir de participer à ce gala. C’est un honneur de partager cet honneur avec d’autres lauréats. C’est toujours agréable de recevoir ce genre de reconnaissance, mais le sport est un sport d’équipe et, cette année, j’ai réalisé mon plus grand rêve : gagner la Coupe du Monde avec mon équipe nationale. Cela m’a coûté cher, à la fin de ma carrière. J’ai eu beaucoup de joie avec Barcelone et beaucoup de tristesse avec l’équipe nationale, j’ai eu beaucoup d’embuches sur mon chemin et cela m’a permis de les surmonter. Je suis reconnaissant envers ma famille et mes proches qui me respectent. J’ai pu réaliser mon rêve. Cela a pris beaucoup de temps, mais c’est la meilleure chose qui me soit arrivée et qui soit arrivée à notre pays après une si longue attente. Avec tout cela, c’est pour l’Argentine et je le répète : merci beaucoup », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Mundo Deportivo. À noter que Le Parisien révèle que l’Argentin n’a pas pris la peine d’informer le PSG de sa participation à cette cérémonie…

