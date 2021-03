Real Madrid : Theo Hernandez ne regrette pas son départ

Arrivé à l’AC Milan en 2019, Theo Hernandez a véritablement lancé sa carrière depuis qu’il est en Italie. Devenu un indéboulonnable de son équipe, le défenseur gauche de 23 ans enchaîne les bonnes performances et frappe même à la porte de l’Équipe de France. Dans un entretien accordé à AS, l’ancien joueur de la Real Sociedad est conscient qu’il n’aurait jamais autant progressé s’il n’avait pas quitté le Real Madrid il y a deux ans maintenant.

Un choix qu’il ne regrette évidemment pas. « Je ne sais pas (ndlr : les raisons qui ont poussé le Real à le vendre), c'est une décision du club et de l’entraîneur. Mais le mieux pour nous deux (Hakimi) c’était de partir. Si un footballeur ne joue pas, il ne peut rien prouver. Maintenant, on le fait tous les deux. » En 72 matches avec le club lombard, Théo Hernandez a inscrit 12 buts et délivré 11 passes décisives.