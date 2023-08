José Mourinho a refusé deux offres saoudiennes

Lors d’un entretien accordé au Corriere dello Sport, José Mourinho a évoqué son avenir et les propositions dont il a fait l’objet.« J’ai reçu deux propositions : Al Hilal et Al Ahli me voulaient. J’ai décidé de rejeter les deux parce que je veux rester à la Roma.»

La suite après cette publicité

En revanche, le Special One va bien collaborer avec l’Arabie saoudite. La semaine dernière, l’agence presse saoudienne, SPA, a révélé que «son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Prince héritier et Premier ministre, a approuvé la nomination du conseil d’administration de la Mahd Sports Academy pour une durée de trois ans». Un conseil où va siéger Mourinho, qui devra aider à la formation d’une nouvelle génération d’athlètes qui représenteront le Royaume dans les tournois continentaux et internationaux.