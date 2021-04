Super League : le FC Porto dit non !

La suite après cette publicité

Depuis hier, la planète football s'agite. En effet, douze écuries européennes ont officialisé la création d'une Super League. Une décision choquante pour beaucoup de clubs et de personnalités du monde du ballon rond. C'est le cas du FC Porto, qui a réagi par la voix de son président Pinto da Costa.

«Il y a eu des contacts informels de certains clubs, mais nous n'y avons pas prêté beaucoup d'attention pour deux raisons. La première est que l'Union Européenne n'autorise pas un circuit fermé d'épreuves comme dans la NBA, par exemple. Étant donné que la Fédération portugaise de football est contre cela et dans le cadre de l'UEFA, nous ne pouvons participer à rien qui soit contraire aux principes et aux règles de l'Union Européenne et de l'UEFA. Si cela va de l'avant, ce sur quoi j'ai beaucoup de doutes, l'UEFA ne s'arrêtera pas et il est certain qu'ils continueront à organiser des compétitions. Il faut reconnaître que les événements organisés par l'UEFA sont les événements officiels. Nous ne sommes pas concernés par le fait d'être ou non, nous sommes en Ligue des Champions et nous espérons continuer à l'être pendant de nombreuses années». Le message est passé !