Kylian Mbappé provoque une guerre d’agents immobiliers à Madrid

En quelques jours, Kylian Mbappé a fait plusieurs voyages en Espagne. Récemment, il a profité de son temps libre pour se rendre à Barcelone en compagnie de son ami et coéquipier Achraf Hakimi. Hier, il a pris la direction de San Sebastian, où il a affronté la Real Sociedad en 1/8e de finale retour de la Ligue des champions. D’ici quelques mois, c’est du côté de Madrid que le Bondynois posera ses valises puisqu’il va signer en faveur du Real Madrid une fois son contrat terminé à Paris. Mais son entourage prépare déjà son arrivée dans la capitale espagnole. Ses proches se sont mis en quête d’une maison. Ce qui n’a pas échappé aux agences immobilières de luxe.

Selon AS, elles sont entrées en guerre pour obtenir ce gros contrat et trouver donc la future maison de KM7. Celle-ci devra être très spacieuse. C’est l’une des conditions posées par le joueur, qui veut aussi pouvoir profiter d’un gymnase chez lui. Mbappé est aussi exigeant concernant le lieu de sa prochaine demeure. Pour le moment, deux maisons d’une valeur de 12 millions d’euros basées dans le quartier de Pozuelo de Alarcón La Finca lui ont été proposées. Deux futurs coéquipiers résident dans le même quartier. Seul problème, elles sont encore en construction et ne seront prêtes que dans un an. Ce qui obligerait le Français à s’installer ailleurs temporairement. Pourquoi pas dans la demeure qui appartient à Sergio Ramos, qui est prêt à lui louer ? L’arrivée de Mbappé à Madrid fait donc déjà grand bruit.