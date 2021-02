PSG : Neymar malade et absent à l'entraînement

Neymar sera-t-il présent au Vélodrome demain soir pour affronter l'OM (à suivre en live commenté sur FM) ? Depuis quelques instants, il existe une incertitude puisque le Brésilien n'a pas participé à la séance d'entraînement de ce matin.

Le PSG rapporte que le Brésilien est malade, il souffre d'une gastro-entérite. Mauricio Pochettino devrait en dire un peu plus en conférence de presse cet après-midi sur celui qui fêtait hier son 29e anniversaire. Pembélé est lui positif à la covid-19, alors que Dagba, Navas, Herrera et Diallo sont d'ores et déjà forfaits pour demain.