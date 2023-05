La grosse menace de Jorge Mendes au FC Barcelone

La suite après cette publicité

Joan Laporta et ses hommes ont beau travailler sur la piste Messi, cela n’enlève rien au fait que le FC Barcelone est en pleine galère sur le plan financier. Les mauvaises nouvelles semblent d’ailleurs s’empiler de ce côté-là ces derniers jours, puisque le leader de la Liga vient d’apprendre que les décideurs du championnat espagnol n’allaient lui faire aucun cadeau et qu’ils n’allaient pas assouplir les règles du fair-play financier pour lui.

Dans cette situation, le FC Barcelone doit vendre. Et assez rapidement s’il veut avoir une marge de manoeuvre intéressante cet été. Selon la Liga, le club de la Ciudad Condal doit réduire ses dépenses de 200 millions d’euros, ce qui implique forcément une baisse colossale de la masse salariale de l’effectif. Et pour mener à bien ce dégraissage, Joan Laporta va faire appel à son ami, l’agent Jorge Mendes, qu’on ne présente plus.

Deux pépites du Barça en danger

Mais son ami portugais risque de lui jouer un bien mauvais tour… S’il devrait aider à décrocher une grosse vente pour Ansu Fati - la presse ibérique parlait hier de 70 millions d’euros - l’avenir de deux autres de ses protégés va aussi être sur la table lors de cette réunion entre les deux hommes. Il s’agit d’Alejandro Baldé, le latéral gauche titulaire, et de Lamine Yamal, la pépite de La Masia. Et contrairement à Fati, la direction catalane n’a aucune intention de s’en séparer.

Selon la Cadena COPE, Jorge Mendes a des offres de gros clubs sur la table pour Alejandro Baldé. Et les discussions avec Laporta pour une prolongation et une revalorisation s’annoncent tendues au vu de la situation du Barça, qui n’a toujours pas pu inscrire les nouveaux contrats de Gavi, Araujo ou Sergi Roberto auprès de la Liga… Cas de figure similaire pour Lamine Yamal, suivi notamment par… le Real Madrid. Autant dire que le Barça n’est clairement pas en position de force dans les négociations, et que Mendes a de quoi faire pression. Les fans du Barça peuvent trembler.