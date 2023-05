Mercato : le FC Barcelone se fait climatiser par la Liga !

La suite après cette publicité

Le Barça est dans une situation assez paradoxale. D’un côté, Joan Laporta a énormément d’ambition : un mercato estival agité avec l’arrivée de Messi notamment, ainsi que l’Espai Barça. De l’autre, les caisses du club sont vides et il n’a pratiquement aucune marge de manoeuvre. Le fair-play financier de la Liga empêche effectivement le Barça de faire ce qu’il veut et est un véritable obstacle pour les Blaugranas, en termes de mercato, mais pas que.

Et comme l’indique Sport, le leader de la Liga vient de recevoir une bien mauvaise nouvelle. Depuis des semaines déjà, la direction du club catalan négocie une solution avec la Liga pour un assouplissement des règles du fair-play financier à son égard. Le championnat espagnol considère qu’il y a un trop gros déséquilibre entre les revenus et les dépenses du club, et estime que le Barça doit dépenser 200 millions d’euros de moins qu’aujourd’hui pour entrer dans un certain équilibre financier. Les Catalans cherchent donc des formules pour réduire ces dépenses sur une période plus longue et ainsi avoir plus de marge de manoeuvre.

Le Barça ne trouve pas de solution

Mais comme l’explique le journal, la Liga a encore dit non. Les dirigeants du championnat espagnol ne veulent pas négocier, et continuent d’insister sur le fait que le Barça doit réduire drastiquement ses dépenses dès maintenant, ne lui donnant pas la possibilité de le faire sur une durée plus longue. Ce qui implique logiquement beaucoup de ventes de joueurs dès cet été, sachant, qu’en plus, la Liga n’autorise plus le club à utiliser les fameux leviers du mercato estival passé.

Conséquence: aujourd’hui, le club ne peut toujours pas inscrire les nouveaux contrats de joueurs comme Gavi, Ronald Araujo ou Sergi Roberto. Tout comme il s’annonce donc extrêmement difficile de recruter cet été et le journal est très pessimiste quant aux dossiers Iñigo Martínez, Ilkay Gundogan et même Lionel Messi. Autant dire que ça sent très mauvais pour le retour de l’Argentin…