OM : un club étonnant veut déjà relancer le flop Joaquin Correa

Lorsque l’Olympique de Marseille confirmait l’arrivée de Joaquin Correa l’été dernier, beaucoup d’observateurs et de fans marseillais étaient convaincus qu’il s’agissait d’un joli coup. Et surtout, une opération peu risquée, puisqu’il ne s’agit que d’un prêt, avec une option d’achat de 16 millions d’euros dans le cas où l’aventure marseillaise de l’Argentin se passe bien.

Mais ce n’est clairement pas le cas. On en est même bien loin, et à moins d’un revirement de situation inattendu et de performances XXL sur la deuxième partie de saison, tout indique que l’OM ne lèvera pas cette option d’achat auprès de l’Inter. L’ancien de Séville et de la Lazio a disputé 7 rencontres de championnat, pour 5 titularisations, et n’a marqué aucun but tout comme il n’a délivré aucune passe décisive. Actuellement blessé à la cheville après ce match face à l’Ajax, il n’a plus joué depuis le 30 novembre.

Un retour au pays ?

Mais si son avenir ne s’écrira probablement pas du côté de l’OM, et probablement pas du côté de l’Inter non plus, il a déjà un joli prétendant. Comme l’indiquent divers médias argentins dont El Dia de La Plata ou 0221.com.ar, le club d’Estudiantes souhaite l’enrôler. C’est là où Correa avait terminé sa formation et fait ses débuts en première division argentine, avant de s’envoler pour l’Italie et la Sampdoria.

Le club argentin rêve de faire revenir son ancien attaquant en vue de la Copa Libertadores notamment, que le club de La Plata va disputer. Des contacts sont déjà en cours avec le directeur sportif Marcos Angeleri pour un retour du joueur de 29 ans, même si la direction de l’équipe qui a terminé à la 5e place de la saison régulière en Argentine a tenu à démentir. Affaire à suivre…