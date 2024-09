PSG : Luis Enrique se lâche sur le trio Messi-Neymar-Mbappé

Entraîneur du Paris Saint-Germain depuis l’été 2023, Luis Enrique a dirigé Kylian Mbappé durant une saison. En revanche, il n’a pas entraîné dans la capitale française Lionel Messi, qui était en fin de contrat, et Neymar Jr, qui a signé à Al-Hilal. Il s’est d’ailleurs exprimé sur la fameuse MNM dans la nouvelle série qui lui est consacrée. Ses propos sont relayés par Marca.

Il a ainsi expliqué qu’il «n’aurait pas entraîné le PSG de Messi, Neymar et Mbappé ». Il a aussi ajouté : «si seulement l’équipe avec le meilleur joueur du monde gagnait des titres, le PSG aurait huit Ligues des champions… et il n’en a aucune.» On ne peut pas lui donner tort.