PL : Sterling et Guardiola nommés joueur et entraineur du mois de décembre

Manchester City a été impressionnant d'efficacité en Premier League durant le mois de décembre. C'est simple : 7 matchs, 7 victoires, 24 buts inscrits, 5 encaissés. Tout simplement injouable. En raison de ces bons résultats, le tacticien catalan et chef d'orchestre de cette équipe, Pep Guardiola a logiquement était élu manager du mois en Angleterre, pour la deuxième fois consécutive. L'effectif de Manchester City est pléthorique et le danger peut venir de n'importe qui, ce qui rend compliqué de ne retenir qu'un joueur. Pourtant en décembre, c'est bien Raheem Sterling qui a été désigné joueur du mois en Angleterre, après ses cinq réalisations (et une passe décisive) en cinq matchs de championnat.

L'Anglais, qui semblait en froid avec son entraineur il y a quelque temps pour des questions de temps de jeu, était prêt à demander à être transférer si les choses n'évoluaient pas. Elles ont bien évolué depuis, puisqu'il a été l'un des artisans principaux de l'avance au classement de son club (+10 points sur Chelsea, deuxième). C'est seulement la troisième fois de sa carrière qu'il est élu joueur du mois, et la dernière remontait à 2018. Le Daily Mail croit même savoir que ce regain de forme aurait motivé les dirigeants cityzens à soumettre une prolongation de contrat à l'ancien Red avant la fin de la saison.

🌟 PLAYER OF THE MONTH 🌟@sterling7 has been voted the @premierleague Player of the Month for December! 👏#ManCity pic.twitter.com/aBEl7HXWEE