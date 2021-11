Kevin De Bruyne évoque sa relation avec José Mourinho à Chelsea

À l'image de Romelu Lukaku (28 ans), Chelsea n'a pas su exploiter tout le potentiel de Kevin De Bruyne (30 ans) lors de son passage du côté de Stamford Bridge (2012-2014, 1 passe décisive en 9 apparitions) au début de sa carrière. Au cours de son séjour chez les Blues, le milieu de terrain de Manchester City a connu pas moins de 4 entraîneurs : André Villas-Boas, Roberto Di Matteo, Rafael Benitez et surtout José Mourinho. Invité du podcast de Play Sports récemment, le Diable Rouge en a profité pour évoquer sa relation avec le technicien portugais de 58 ans, envers lequel il n'éprouve visiblement aucune rancœur.

« Je n'ai jamais parlé à Mourinho des raisons pour lesquelles je n'étais pas utilisé en permanence », a dans un premier temps déclaré KDB, dans des propos rapportés par Het Nieuwsblad, avant de poursuivre. « Je me suis entraîné dur, j'ai montré de bonnes choses. Mais c'est un mythe de dire que si vous vous entraînez bien, vous avez plus de chances de jouer dans le football. Ce n'est pas vrai. Quand j'ai compris que je n'allais plus jouer, j'ai un peu relâché mon emprise à l'entraînement, puis j'ai appris à me comporter différemment. Je ne voyais pas d'issue à cette situation. Je voulais juste partir. Mais je ne déteste pas Mourinho, je ne suis pas un enfant. Cela n'a tout simplement pas fonctionné ». Sans rancune, mais une pointe d'amertume, donc, envers l'actuel entraîneur de l'AS Roma.