Le Real Madrid a un gros problème avec Raul Asencio

C’est une des bonnes surprises de la saison. Face à l’avalanche de blessures dans l’effectif madrilène, surtout dans le secteur défensif, Carlo Ancelotti avait décidé de faire appel à Raul Asencio, défenseur central de 21 ans qui évoluait jusqu’ici avec le Real Madrid Castilla. Depuis ses débuts face à Osasuna en novembre, il a rendu des copies plus que satisfaisantes, avec ce succès 2-0 à la maison contre Getafe comme prestation la plus aboutie. Très complémentaire avec Antonio Rüdiger, dur sur l’homme et plutôt bon à la relance, l’Espagnol régale. A tel point que son éclosion aurait finalement convaincu les dirigeants madrilènes de ne pas recruter de défenseur central en hiver comme c’était prévu à la base.

Mais, il y a un "mais". Et pas des moindres. Vous avez pu constater qu’Asencio est régulièrement sifflé et conspué lorsque les Merengues jouent en déplacement. Et c’est parce qu’il serait impliqué, avec d’autres coéquipiers de l’époque, dans une histoire qui a fait beaucoup parler en Espagne et pour laquelle il avait été arrêté par la Guardia Civil. La justice enquête ainsi sur l’enregistrement puis la diffusion d’une vidéo sexuelle d’ébats sexuels d’une femme auprès d’une trentaine de personnes, et Asencio fait partie des joueurs impliqués. Pire, cette femme était mineure au moment des faits ce qui fait passer cette histoire dans la catégorie criminelle de la pédopornographie.

Une triste affaire

Selon la presse ibérique, le rôle du défenseur dans cette affaire remontant à juin 2023 a été de participer à la diffusion de la vidéo dans des groupes WhatsApp, n’étant a priori pas impliqué dans son enregistrement. L’affaire n’en est qu’à sa phase d’enquête, et il n’a donc pas encore été jugé coupable ou innocent de quoi que ce soit. Il est en revanche curieux de constater que les trois autres joueurs du Real Madrid qui étaient soupçonnés dans cette affaire ne sont plus au club actuellement. Comme l’indique Relevo, un des joueurs en question, Ferran Ruiz, a signé à Girona l’été dernier, et a une clause dans son contrat qui permettra au club catalan de le licencier sans contrepartie dans le cas où il soit condamné.

En attendant les avancées de la justice espagnole à ce sujet, Raul Asencio va continuer sa progression et la suite s’annonce particulièrement prometteuse pour lui. Il devrait signer un nouveau contrat rapidement avec le club de la capitale espagnole, et le sélectionneur ibérique Luis de la Fuente a déjà confié suivre son évolution de très près. Mais force est de constater qu’il a une sacrée épée de damoclès au-dessus de la tête et une tâche sur son CV dont il sera difficile de se séparer… Toujours soucieux de l’image qu’il renvoie, le Real Madrid a un sacré problème et pourrait faire face à un gros dilemme en fonction de la suite des évènements…