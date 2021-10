Manchester United : les joueurs ont lâché Ole Gunnar Solskjaer !

La suite après cette publicité

Les fondations posées par Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United s'effondrent chaque jour un peu plus ces dernières semaines. Et pourtant, le mercato colossal des Red Devils l'été dernier semblait avoir lourdement armé le technicien norvégien de 48 ans pour réaliser une très grosse saison 2021-2022, aussi bien en Premier League qu'en Ligue des Champions. Mais voilà, les arrivées de Raphaël Varane, Jadon Sancho ou encore de Cristiano Ronaldo n'ont pas eu l'effet escompté.

Si MU pointe à la 7ème place du championnat anglais après 9 journées, à 8 points du leader Chelsea après la défaite historique contre Liverpool dimanche (0-5), la presse anglaise semble unanime à ce sujet : OGS est le principal responsable de cette situation. Même si les pensionnaires d'Old Trafford sont leaders de leur groupe F en C1, avec deux victoires à l'arraché grâce à CR7 et 1 défaite contre les Young Boys, les supporters ne contrediront pas les tabloïds britanniques, eux qui pointent du doigt depuis très longtemps les carences d'entraîneur, notamment tactiques, de l'ancien attaquant.

OGS lâché par son vestiaire

Les dernières informations du Times confortent l'idée qu'Ole Gunnar Solskjaer vit probablement ses dernières heures sur le banc de Manchester United. À en croire le très sérieux média britannique, il aurait en effet perdu le soutien de son vestiaire. Certains joueurs estiment que le Norvégien n'aurait pas la latitude tactique pour faire remonter la pente au club aux 20 titres de champion d'Angleterre. En clair, il n'est tout simplement pas l'homme de la situation, étant à des années-lumière des techniciens de renommée mondiale comme Pep Guardiola et Jürgen Klopp.

Si les joueurs apprécient OGS en tant qu'homme, sur le plan personnel, professionnellement parlant, les choses sont donc bien différentes. The Times ajoute également que les joueurs ne seraient pas très fans des séances d'entraînement concocté par Solskjaer et son staff, avec notamment Kieran McKenna dans le viseur. L'état d'esprit inacceptable et le comportement défaitiste affichés par les Mancuniens face au rouleau compresseur formé par les Reds lors du derby d'Angleterre donnent une indication supplémentaire de l'ambiance régnant en ce moment du côté d'Old Trafford.

La réaction de Jesse Lingard, pris à partie par des fans alors qu'il s'échauffait et qui leur a simplement répondu « je ne suis pas sur le terrain », comme pour se désolidariser du collectif, reflète aussi bien la position du vestiaire à l'égard du manager norvégien. Les prochaines heures s'annoncent en tout cas plus décisives que jamais pour celui qui entraîne MU depuis le 19 décembre 2018, alors que la presse évoque déjà les noms de Zinedine Zidane et Antonio Conte pour le remplacer.