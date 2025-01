OGC Nice-OM | Streaming : comment regarder le match en direct

Voilà un match qui génère automatiquement des images fortes. Pas toujours les plus valorisantes pour l’image du football français et de certains supporters, mais cela reste l’un des chocs les plus chauds de notre Ligue 1. La réception de l’OM par l’OGC Nice promet des moments forts en émotion, tant la rivalité s’est décuplée ces dernières saisons.

Et pour notre plus grand plaisir, cela s’accompagne d’un réel enjeu en haut de tableau. Car Nice ne fait pas de la figuration, avec une 5e place et 30 points au compteur, alors que l’OM est un solide dauphin du PSG, avec 37 points. Surtout, Nice est capable de réaliser de belles performances à domicile. Mais il y a un sacré hic pour les Aiglons. L’OM est aussi redoutable à l’extérieur, où le schéma de jeu de Roberto De Zerbi se développe à merveille et où Greenwood se régale dans les espaces.

Regarder le match de foot OGC Nice-OM en streaming

