PSG - Bayern Munich : les compos probables

C'est le grand soir pour le PSG. Quelques heures après avoir célébré ses 50 ans, le club de la capitale joue la première finale de son histoire de Ligue des Champions à suivre sur Foot Mercato. La tâche s'annonce ardue puisque en face se dresse un géant d'Europe, le Bayern Munich, déjà vainqueur à 5 reprises de la plus prestigieuse des compétitions. Pour inscrire une première fois son nom au palmarès, le club français va devoir bien choisir son plan. Thomas Tuchel a deux alternatives, débuter avec ou sans Verratti. Tout juste revenu de blessure, l'Italien est en balance avec Paredes et Herrera pour commencer au milieu. L'entraîneur allemand prendra-t-il ce risque ?

Dans ce milieu du 4-3-3, Marquinhos fait désormais figure d’indéboulonnable. Le Brésilien et second capitaine du PSG évoluera probablement en compagnie de Herrera, très bon face à Leipzig, et donc Verratti ou Paredes. L'Italien tient pour le moment la corde mais la décision peut changer d'ici ce soir. Dans les buts, Keylor Navas n'est pas non plus certain de pouvoir tenir sa place. Blessé face à l'Atalanta, il avait vu la demi-finale depuis la tribune, laissant Rico jouer. L'Espagnol doit être prêt au cas où. En défense, il ne devrait pas y avoir de surprise avec les présences de droite à gauche de Kehrer, Thiago Silva, pour ce qui sera son dernier match à Paris, Kimpembe et Bernat.

Pas de surprise au Bayern, deux incertitudes au PSG

Enfin devant, Tuchel utilisera ses mêmes hommes qu'en demi-finale. Neymar et Di Maria prendront les rênes techniques de l'équipe en soutien d'un Kylian Mbappé, qui ne semblait pas complètement au point mardi soir dernier. En face, le Bayern Munich ne devrait pas faire dans la composition originale. Impressionnant en quart de finale surtout face au Barça, le champion d'Allemagne se présentera en 4-2-3-1 avec peu ou prou le même onze que contre l'OL en milieu de semaine. Neuer garde le but avec devant lui une défense composée de Kimmich, Boateng, Alaba et Davies. Le défenseur central allemand devrait finalement tenir sa place malgré sa petite alerte physique.

Avec la blessure de Pavard, qui débutera sur le banc, durant l'été, Kimmich a été replacé latéral droit et c'est donc le duo Thiago Alcantara-Leon Goretzka qui sera aligné au milieu du terrain. Dans le secteur offensif, Perisic est pressenti pour débuter sur le côté gauche et l’insaisissable Serge Gnabry débuterait à droite. Revenu en odeur de sainteté au club, Thomas Müller sera titularisé en soutien de Robert Lewandowski, l'actuel meilleur buteur de la compétition avec 15 réalisations.