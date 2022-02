FC Metz - OM : les notes du match

Match de clôture de la 24e journée de Ligue 1 : l'Olympique de Marseille se déplaçait en terre lorraine pour y affronter le FC Metz. Les Phocéens avaient à coeur d'aller chercher les trois points à Saint-Symphorien afin de consolider sa place de dauphin du Paris Saint-Germain et creuser l'écart avec Nice, vaincu à Lyon. Les Grenats, 19es du championnat, étaient à la recherche de points essentiels dans sa lutte pour le maintien et pouvait monter jusqu'à la 16e place en cas de succès. Pour ce faire, Antonetti s'appuyait sur une défense à cinq avec Amadou plutôt que Jemerson. Quant à Sampaoli, l'Argentin faisait confiance à Dieng et Gueye, de retour du Cameroun après leur sacre à la CAN avec le Sénégal. La rencontre débutait sur des chapeaux de roue par l'intermédiaire de Bamba Dieng, qui allumait la première mèche de la rencontre, bien servi à gauche par Bakambu, mais sa frappe à ras de terre n'inquiétait pas Caillard (3e).

Les Olympiens tentaient ensuite d'apporter le danger dans la surface grâce au pied magique de Payet, que ce soit dans le jeu et sur coup de pied arrêté, mais les locaux semblaient attentifs aux offensives. Néanmoins, l'arrière-garde messine perdait de cette concentration avant la demi-heure : sur un corner sortant de Payet, Saliba reprenait le ballon de tête, dévié par la main de Bronn d'abord, mais l'international congolais arrivait à se retourner et à tromper le portier adverse pour débloquer la marque (1-0, 26e). Mais derrière, les hommes d'El Pelado jouaient à se faire peur, laissant le ballon à l'adversaire qui profitait des appels incessants de Mafouta pour déranger la défense à 3 marseillaise. C'était d'abord Boulaya, combinant bien avec son attaquant, qui tentait sa chance au but, dévié en corner (30e). Sollicité sur coup de pied de coin, Amadou envoyait son coup de casque dans les bras d'un Pau Lopez attentif (38e).

Milik, sublime héros du soir

Malgré cela, l'OM avait également l'occasion du break mais Gueye n'arrivait à reprendre le ballon de Bakambu comme il le fallait (45e). En seconde période, les Messins revenaient avec de meilleures intentions, confisquant même le ballon jusqu'à l'égalisation d'Habib Maïga, seul à l'entrée de la surface de but et bien servi par le centre de Candé, pour sa première passe décisive en Ligue 1 (1-1, 52e). Derrière, les Grenats laissaient la possession de balle aux Phocéens mais n'hésitaient pas à attaquer à chaque récupération de balle. Une équipe plus conquérante et plus intéressante dans le jeu, poussée par un public qui se réveillait au retour des vestiaires. Marseille se reprenait enfin après l'heure de jeu grâce à Payet, qui lançait Dieng en profondeur. Le Sénégalais oubliait Bakambu dans l'axe et ratait son face à face avec Caillard, avant que Lirola ne cadrait pas sa reprise (67e). Le champion d'Afrique s'illustrait encore une fois dans la zone de vérité mais sa frappe passait au-dessus (69e).

Sampaoli essayait d'apporter de la fraîcheur dans son effectif en faisant entrer Milik et Kolasinac. Ce coaching s'avérait même gagnant : sur une remise de la tête de Kolasinac dans la surface, Milik contrôlait le ballon de la poitrine et envoyait un retourné acrobatique dans les buts de Caillard (2-1, 82e). Le 5e but du Polonais en Ligue 1 cette saison permettait à l'OM de se remettre devant dans une rencontre où on les sentait parfois douter. Score final : 2-1 pour Marseille, qui confirme sa deuxième place et laisse Nice à quatre unités. Metz reste bloqué au 19e rang, à égalité de points avec la lanterne rouge Bordeaux.

L'homme du match : Saliba (7) : le défenseur central appartenant à Arsenal a rappelé qu'il est le boss défensif de cet OM. En patron dans les airs, sa tête sur le corner de Payet a permis à Bakambu d'ouvrir le score en renard des surfaces (26e). Le Bondynois a encore été très propre défensivement, notamment devant Boulaya (30e). Difficilement prenable en un contre un, l'international Espoirs tricolore a une nouvelle fois confirmé qu'il fait partie des meilleurs défenseurs du championnat (1 tirs bloqués, 2 dégagements, 2 interceptions, 5 duels remportés sur 6).

Caillard (5) : le gardien de 27 ans ne pouvait rien faire sur le but de Bakambu qui le battait aux 5 mètres après un corner (26e). Il a ensuite était très sérieux, captant bien la frappe de Lirola (28e), ou repoussant bien celles puissantes de Dieng (33e et 66e). En fin de match, il ne pouvait pas grand-chose sur le but acrobatique de Milik (82e).

Delaine (5,5) : aligné à droite, le latéral gauche de métier a été plutôt remuant, notamment en première période, proposant de nombreux appels sur son côté. Il était auteur de la première frappe de Metz après un bon décalage de Boulaya (9e), mais il n'a pas assez était précis dans ses longs ballons vers l'avant (2/5).

Bronn (5) : le capitaine messin a été auteur d'un match correct. Il défendait bien face à Gerson (24e), ou réalisait un bon retour sur Dieng (55e). Globalement sérieux, il n'a pas perdu beaucoup de ballon, et soulageait souvent sa défense par de longs ballons, pas toujours précis cependant.

Kouyaté (6) : le défenseur central malien a réalisé un très bon match. Remportant la plupart de ses duels (5/6), il a été précieux face aux attaquants marseillais. En plus de cela il n'a perdu que deux ballons, et réussi 96% de ses passes, dont toutes ses longues transmissions (3). Un match complet du central de 24 ans.

Amadou (5) : l'ancien milieu de Séville était aligné dans la charnière à trois messine. Pas toujours le plus à l'aise défensivement, il aura cependant tenté d'apporter devant avec des projections vers l'avant (43e et 61e), où il a souvent bien remonté le ballon mais où il ne lâchait pas assez vite ce dernier. Il réalisait une tête sur corner dans les bras de Lopez (38e).

Candé (6) : la recrue hivernale portugaise était plutôt présente sur son côté dans son duel avec Bamba Dieng, avec par exemple un bon retour sur le Sénégalais (18e), ou cette belle récupération sur son côté initiant la contre-attaque amenant un centre de Boulaya (37e). Il réalisait un très bon centre sur l'égalisation de Maïga après avoir récupéré le ballon au début de l'action. Il n'hésitait pas à proposer son aide aux avant-postes.

Traoré (5,5) : le jeune milieu malien a été auteur d'un bon match. Précieux pour son équipe à la récupération dans l'entrejeu , il a été très bon dans le jeu long et très en réussite dans ses dribbles. Averti pour une faute sur Dieng le long de la ligne de touche (45e).

Pajot (4) : match plutôt timide pour le milieu messin qui n'a pas eu un grand impact sur le jeu de son équipe. Auteur d'une belle récupération sur Guendouzi (8e), il a également été averti pour contestation (19e). Remplacé par Opa Nguette (70e), qui n'a pas réussi à ajuster Pau Lopez sur une belle situation en contre-attaque.

Maïga (4,5) : le numéro 8 du FC Metz égalisait après une belle combinaison avec Candé, où il se projetait très bien dans la surface pour finir en une touche de balle (52e). Bien qu'il ait réussi deux de ses trois dribbles tentés, il a perdu beaucoup de ballon (13). Pas auteur d'un match transcendant, son but semblait l'avoir réveillé puisqu'il mettait plus d'intensité mais il a été rappelé par son entraîneur. Remplacé par Pape Matar Sarr (65e).

Boulaya (5,5) : match intéressant de la part du numéro 10 messin. Souvent impliqué dans les offensives de son équipe, il combinait bien avec Matoufa notamment. Il écartait bien sur Delaine pour la frappe de ce dernier (9e), ou réalisait un beau centre pour Mafouta (19e) et une belle frappe après combinaison avec ce dernier (30e). Moins influent en seconde période, il a perdu de nombreux ballons (18) et réussi seulement 58% de ses passes, signe toutefois d'une certaine prise de risque. Auteur d'une belle remontée du terrain en fin de match (79e), il aurait pu offrir une passe décisive à Nguette.

Mafouta (5,5) : l'avant-centre de 27 ans a proposé de bonnes choses face à l'OM, principalement dans ses combinaisons avec Boulaya ou ses appels dans la profondeur. Cependant il a semblé trop souvent esseulé à la pointe de l'attaque et n'a pas réussi à se procurer de grosses occasions. Remplacé par Ibrahima Niane (65e)

