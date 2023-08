Ligue des Champions : la réaction du RC Lens

La suite après cette publicité

Lens savoure. De retour en coupe d’Europe après quinze ans d’attente, le club artésien salivait à l’avance à l’idée de se frotter aux meilleures écuries du Vieux continent. Présents dans le chapeau 4, les hommes de Franck Haise savaient qu’ils allaient sans doute hériter d’un tirage XXL. Ils ont été servis.

Ce n’est pas la poule de la mort comme celle du Paris Saint-Germain (BVB, AC Milan, Newcastle), mais avec Arsenal, le PSV et Séville, le RCL a été gâté. Mais le vice-champion de France est prêt à se jeter dans le grand bain de la C1. Il suffit d’ailleurs d’écouter la réaction d’Arnaud Pouille, le directeur général des Sang et Or, au micro de beIN Sports pour s’en rendre compte.

Lens est aux anges

« C’est sympa de savoir contre qui on joue. Les joueurs et les supporters trépignent. En plus c’est sympa, ça nous fait un petit clin d’œil avec l’histoire avec Arsenal. Il y a aussi des clubs voisins aussi, pour nos supporters c’est cool. Et puis Séville, sept fois vainqueur de la Ligue Europa », a-t-il indiqué, avant de poursuivre.

« C’est super, ça fait un lien entre les générations pour ceux qui ont connu Arsenal il y a 25 ans et qui vont aller au stade avec leurs enfants. Pour notre club, c’est sympa. Séville, c’est un club qu’on n’a jamais affronté. Le PSG non plus . Eindhoven, on est quasi voisin, c’est comme Londres. Franck (Haise), ce qu’il craint le plus c’est Monaco ce week-end (rires). » Tout heureux d’être parmi le gotha du football européen, Lens attend maintenant de connaître son calendrier.