LOSC : la réaction à chaud de Jonathan David

Le LOSC a réalisé une formidable opération en s'imposant 1-0 contre le Red Bull Salzbourg lors de cette 5e journée de Ligue des Champions. Avec ce court mais très important succès, les Dogues prennent tout simplement la 1ère place de la poule G, avant de se rendre à Wolfsbourg dans deux semaines. Alors que tout peut encore se passer dans ce groupe, Jonathan David, l'unique buteur de la soirée, est revenu sur cette belle victoire du LOSC au micro de RMC Sport. «Je pense qu’on a bien commencé le match. On avait beaucoup le ballon. On a été dangereux, on s’est procuré des occasions sur corner et sur cette action (celle du but), Burak (Yilmaz) dribble, le ballon me revient et je frappe », entame le Canadien, avant d'aborder la suite des événements.

«Wolfsbourg ? On va aborder ce match comme celui-ci. On va amener beaucoup d’intensité, être concentré en défense et jouer les coups en attaque. Je ne sais pas si on peut parler de déclic contre Séville (le LOSC l'avait emporté en Espagne 2-1) car on a fait beaucoup de bons matches ici cette saison comme contre l’OM et Séville mais il faut garder de la consistance. Souvent, on gagne de gros matches mais on n’enchaîne pas. Il faut essayer d’aller chercher la prochaine victoire dès samedi. » Le LOSC reçoit Nantes en Ligue 1 ce week-end dans le cadre de la 15e journée.