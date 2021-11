Ligue des Champions : Lille dompte le Red Bull Salzbourg et fait un grand pas vers la qualification !

Dans le groupe G on disputait la 5e journée de Ligue des Champions avec un match précieux entre Lille (2e, 5 points) et le RB Salzbourg (1er, 7 points). Il fallait absolument gagner pour les deux équipes puisque les Dogues avaient l'occasion de prendre la tête du groupe tandis que Salzbourg visait la qualification en huitièmes de finale en cas de succès. À domicile, la bande de Jocelyn Gourvenec optait pour son traditionnel 4-4-2 avec un quatuor composé de Timothy Weah, Renato Sanches, Xeka et Jonathan Bamba dans l'entrejeu tandis que Burak Yilmaz et Jonathan David étaient associés en attaque. De son côté, Salzbourg s'articulait en 4-4-2 losange avec Nicolas Seiwald, Mohamed Camara, Luka Sucic et Brenden Aaronson derrière le duo composé de Karim Adeyemi et Benjamin Sesko.

Lille a poussé Salzbourg à l'erreur

Entreprenant, le LOSC débutait fort dans ce début de match et Burak Yilmaz trouvait rapidement Jonathan Bamba dans une position dangereuse mais ce dernier était hors-jeu (4e). Mettant quelques minutes à rentrer dans la rencontre, Salzbourg relevait la tête et Mohamed Camara distillait un joli ballon en profondeur pour Benjamin Šeško qui s'empalait sur Ivo Grbić (9e). Pressant haut et installant son jeu, Salzbourg insisté et Andreas Ulmer sur la gauche de la surface frappait en direction du but. Solide devant sa ligne, Ivo Grbić s'interposait (11e). Karim Adeyemi bien cerné, c'est Benjamin Šeško qui avait des possibilités mais le jeune slovène manquait de justesse dans ses choix (13e et 15e). Lille répondait en contre et Burak Yilmaz manquait une belle possibilité sur un centre de Jonathan Bamba (27e).

Ce n'était que partie remise puisque les Dogues allaient trouver la faille. Burak Yilmaz forçait en percutant dans l'axe. Perturbé par cette débauche d'énergie, Andreas Ulmer remettait malencontreusement le ballon dans les pieds de Jonathan David qui ne se faisait pas prier pour fusiller Philipp Köhn (1-0, 31e). Alors qu'on attendait plutôt une réaction des Autrichiens, c'étaient finalement les Dogues qui continuaient sur leur rythme. Sur un joli mouvement collectif, Timothy Weah servait idéalement Jonathan David dans la surface mais le Canadien perdait pied face à l'intervention autoritaire de Mohamed Camara (38e). Malgré une dernière tentative totalement ratée de Burak Yilmaz (45e +1), les deux équipes revenaient aux vestiaires sur cet avantage d'un but des Nordistes.

Lille a fait plus que résister

Au retour des vestiaires, Lille repartait pied au plancher et ne voulait pas se mettre à reculer. Burak Yilmaz sur coup franc envoyait une belle frappe juste au-dessus du but de Salzbourg (50e). Les Autrichiens réagissaient néanmoins et l'inévitable Karim Adeyemi s'infiltrait sur la droite de la surface et centrait en retrait. La défense lilloise éloignait finalement le danger (55e). On sentait les Autrichiens monter en puissance et Karim Adeyemi remuant sur la droite à la limite de la surface passait tout proche d'obtenir le penalty (65e). Quelques minutes plus tard, Nicolas Capaldo délivrait un joli ballon piqué vers la surface mais ne trouvait pas preneur (69e). On sentait une montée en puissance de l'équipe de Matthias Jaissle mais Lille n'était pas en reste.

Renato Sanches distillait un amour de ballon sur la droite de la surface pour Jonathan Bamba qui prenait le meilleur sur Maximilian Wöber avant de frapper en déséquilibre (73e). C'était dégagé par la défense autrichienne. Dans la foulée, Renato Sanches armait une frappe puissante du pied gauche qui passait nettement au-dessus du cadre (75e). Lille faisait plus que résister et faisait même reculer son adversaire. Tenant jusqu'au bout cet avantage de 1-0, Lille s'impose contre Salzbourg et s'empare de la première place du groupe avec un point d'avance sur Salzbourg, deux unités d'avance sur Séville et trois longueurs sur Wolfsbourg. Assuré d'au moins participer à la Ligue Europa, Lille jouera pour la première place contre Wolfsbourg dans deux semaines et n'aura besoin que d'un point pour aller en 1/8e de finale.

