PSG : Mauricio Pochettino s'enflamme pour Ander Herrera

On attendait Georginio Wijnaldum, c'est finalement Ander Herrera qui tire son épingle du jeu dans l'entrejeu parisien en ce début de saison. Auteur de quatre réalisations toutes compétitions confondues, le milieu espagnol impressionne par sa régularité et son dévouement sur le terrain. Présent en conférence de presse avant la réception du MHSC samedi au Parc des Princes (21 heures), Mauricio Pochettino a rendu hommage à son joueur.

« Si on regarde un peu les joueurs qui ont marqué, lui a déjà marqué 4 fois. Ce sont des joueurs qui sont arrivés dès le premier jour de prépa comme Hakimi, Gueye ou Icardi. Il est au top et c’est un top joueur. Quand il joue ou pas, il est toujours à 100 %, toujours au service de l’équipe. Tous les staffs technique adorent ce genre de joueur qui se sacrifie pour les autres et toujours professionnel, » a ainsi commenté le technicien argentin. Plus que jamais, Ander Herrera postule pour une place de titulaire face à Montpellier samedi...