Angers - Lens : malgré la déception du résultat, Yahia Fofana soutient Gérald Baticle

Très déçu après cette nouvelle défaite face à Lens (2-1), Yahia Fofana s'est exprimé sur ce mauvais résultat qui plonge un peu plus Angers dans la crise. «On aurait dû commencer le match comme on l'a fini mais cette équipe de Lens nous a bien malmené tout le long du match. Leur victoire est méritée et ça sera à nous de rebondir contre Lille la semaine prochaine. La situation devient critique » a tout d'abord reconnu le gardien angevin.

Malgré la défaite et la physionomie de la rencontre, le joueur de 22 ans a soutenu son entraineur, Gérald Baticle : «dans ce match, il faut retenir le positif parce que la saison va être longue. On va passer à autre chose et on va bien analyser ce match cette semaine et on va bien rattaquer, j'espère, contre Lille dimanche. Tout le monde est derrière le coach, le staff, les joueurs et moi-même. On le soutien, c'est nous aussi les acteurs du match donc on a une part de responsabilité.»