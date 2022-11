Ligue 1 : Lens s'impose à Angers et conforte sa place de dauphin

Dernière rencontre du jour en Ligue 1, le duel entre Angers et Lens, comptant pour la 14ème journée, offrait une confrontation entre deux formations diamétralement opposées. Les locaux, lanterne rouge de notre championnat, n'avait connu que des défaites (hormis deux matchs nuls et deux défaites) et restait même sur cinq défaites de rang. De leur côté, les Lensois, deuxièmes, surfaient sur une série de trois victoires consécutives (contre Montpellier, Marseille et Toulouse) pour rester au contact du Paris Saint-Germain, solide leader. Le début de la rencontre était assez fermé, les deux équipes n'arrivant pas à se procurer la moindre situation chaude.

La suite après cette publicité

La domination lensoise, stérile jusque ici, était finalement récompensée sur la première occasion des joueurs de Franck Haise. Après une première passe de David Pereira Da Costa sur le côté droit de la surface angevine, Florian Sotoca contrôlait et centrait à l'aveugle dans la foulée pour Wesley Saïd qui pouvait alors ouvrir le score (21e, 1-0). L'attaquant français se montrait particulièrement avec trois occasions de doubler la mise en première période, mais ses deux premières tentatives passaient de peu à côté (27e et 39e) et il était signalé en position de hors-jeu sur un geste acrobatique juste avant la pause (43e). Les Angevins se procuraient, quant à eux, une seule occasion dans ce premier acte par l'intermédiaire d'Adrien Hunou dont la reprise passait juste au-dessus des cages de Brice Samba (37e).

Lens domine facilement une faible équipe angevine

Les Lensois confortaient leur avance dès le retour des vestiaires. Przemysław Frankowski se chargeait d'un coup franc dans l'axe. Kevin Danso, à la réception, pouvait remiser tranquillement pour Facundo Medina qui propulsait le cuir au fond des filets (50e, 2-0). Face à des Angevins en grande difficulté, les coéquipiers de Seko Fofana prenaient définitivement le contrôle de la rencontre. Le capitaine lensois testait d'ailleurs Yahia Fofana d'une frappe puissante quelques minutes plus tard (55e). À l'heure de jeu, le numéro 8 du club nordiste armait une belle frappe enroulée qui passait à quelques centimètres (61e).

Alors que la révolte angevine n'avait pas lieu, les Sang et Or continuaient de se projeter vers l'avant pour se mettre à l'abri. David Pereira da Costa, dans tous les bons coups ce soir, enroulait alors un centre vers le second poteau. Inspiré, Florian Sotoca laissait passer le ballon qui terminait son chemin sur le poteau (70e). Dans les tous derniers, les Angevins relançaient complètement la partie en réduisant l'écart sur corner, grâce à Miha Blazic (87e, 2-1). Trop tard pour égaliser malgré une fin de rencontre intense. Au classement, Lens conforte sa place de dauphin du leader parisien tandis qu'Angers est assuré de finir lanterne rouge à l'issue de cette 14ème journée de Ligue 1.