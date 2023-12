Bayern Munich : l’avenir de Leroy Sané lié à Harry Kane ?

Revenu en Allemagne après un passage remarqué en Angleterre, Leroy Sané n’a pas toujours été irréprochable depuis son arrivée au Bayern Munich. Adulé par certains, critiqué par d’autres, l’ailier allemand s’est montré pour le moins irrégulier au cours des derniers exercices. Mais cette saison, le joueur de 27 ans met tout le monde dans sa poche y compris sa direction. Plus que satisfait de ses performances (9 buts et 9 passes décisives en 23 apparitions toutes compétitions confondues), le Rekordmeister aimerait prolonger son contrat qui expire en 2025. Alors que son avenir en Bavière demeure incertain, le principal intéressé est heureux à Munich et profite pleinement de sa relation avec Harry Kane pour mettre en exergue ses qualités.

«Beaucoup de choses me conviennent en ce moment. Je ressens beaucoup de soutien de la part de tout le club. Je me sens très bien. Avec Harry ? J’ai très vite remarqué que ça pouvait être un très bon choix. Il sait exactement ce qui me fait vibrer et vice-versa. Je l’aime aussi beaucoup en tant que personne en dehors du terrain», a-t-il exprimé au cours d’une interview accordée au site du club. Ainsi, tout porte à croire que l’attaquant anglais pourrait jouer un rôle crucial dans sa décision future.