Le PSG crie au scandale face à l'arbitrage

Le Paris SG ne disputera pas la finale de Ligue des Champions. Les hommes de Mauricio Pochettino ont été éliminés par Manchester City. Battus à l'aller au Parc des Princes (1-2), les Parisiens ont une nouvelle fois subi la loi des Skyblues à l'Etihad (2-0).

Évidemment frustrés, les Rouge-et-Bleu gardent des faits de match en travers de la gorge, notamment l'arbitrage, mais surtout le comportement de Björn Kuipers, qui a entre autres exclu Angel Di Maria. Plusieurs joueurs du club de la capitale ont profité des micros tendus en fin de match pour s'en plaindre ouvertement.

Herrera et Verratti dénoncent

«On parle de respect avec les arbitres, mais il a dit "fuck off" à Leandro Paredes. Et je voudrais dire que si on dit ça, c’est sûr que l’on a une sanction de 3 ou 4 matches», a d'abord lâché Ander Herrera au micro de RMC Sport, repris quelques instants plus tard par Marco Verratti.

«Oui, moi aussi il m'a dit "fuck you" deux fois. Si je dis ça, je prends 10 matches. Moi, je parle souvent avec l'arbitre, mais jamais je n'ai dit ça. Eux se permettent de dire ça... Si c'est normal pour eux... Si on le fait nous, c'est 10 matches, mais bon, ce n'est pas la faute de l'arbitre si on sort», a regretté l'Italien. L'amertume risque de durer...