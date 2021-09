Décès de Jimmy Greaves, meilleur buteur de l'histoire du football anglais

Une légende outre-Manche s'est éteinte ce dimanche. Le meilleur buteur de l'histoire du football anglais Jimmy Greaves, passé par Chelsea (1957-61) et Tottenham (1961-70), est décédé à l'âge de 81 ans. Il a également marqué l'histoire de la sélection anglaise en inscrivant 44 buts en 57 sélections, participant au sacre des Three Lions lors de la Coupe du Monde 1966 remportée à domicile.

En plus d'être le plus grand buteur de l'histoire des Spurs (266 buts), Jimmy Greaves restera dans les annales du championnat anglais avec 357 buts inscrits en treize saisons de Football League (ancêtre de la PL). À titre de comparaison, Alan Shearer (ex-Blackburn et Newcastle) domine le classement des buteurs de la PL avec «seulement» 260 buts. En plus de son Mondial 1966, il avait également à son palmarès deux Coupes d'Angleterre (1962, 1967) et une Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe (1963).

We are extremely saddened to learn of the passing of the great Jimmy Greaves.



We extend our deepest sympathies to Jimmy's family and friends at this sad time.



Rest in peace, Jimmy.