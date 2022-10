Liga : Almeria se fait peur mais s'impose face à Gérone

Suite et fin de la 10e journée de Liga. En attendant le choc entre le FC Barcelone et Villarreal (21 heures, match à suivre sur notre live commenté), deux rencontres avaient lieu plus tôt. La première était un duel de mal classés entre Almeria (18e du classement) et Gérone (17e). Un match que les hôtes andalous ont rapidement plié.

Grâce à des réalisations signées Baptistao et Touré aux 13e et 17e minutes, Almeria a cru rapidement sceller une victoire, surtout après un troisième but inscrit avant la mi-temps par Embarba (38e). Mais les visiteurs ont réduit l'écart par Riquelme (47e) puis Stuani sur penalty (83e). Herrera a vu son but refusé par la VAR (90+7e), pas de quoi changer l'issue de la rencontre. Une victoire 3 buts à 2 qui permet aux Andalous de remonter au treizième rang, tandis que les Catalans plongent à la dix-huitième place.