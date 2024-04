Andy Delort vers un retour au MHSC ?

Selon les dernières informations de Midi-Libre, le président de Montpellier, Laurent Nicollin, aurait convenu un déjeuner avec Andy Delort, ce lundi. De quoi renforcer la rumeur d’un retour chez les Héraultais ? Pour l’heure, difficile de le dire mais d’après les indiscrétions du média local, le boss du MHSC souhaite éclaircir la situation contractuelle de celui qui a récemment été libéré par le club qatari d’Umm Salal. Pour rappel, si Delort a été libéré, il reste officiellement sous contrat jusqu’en juin 2025 et l’indemnité de transfert serait de 2 millions d’euros. «J’attends d’avoir la vérité», a d’ailleurs confié Nicollin sur ce sujet.

Déjà annoncé à Montpellier l’hiver dernier, celui qui s’entretient actuellement à Ajaccio auprès de son mentor corse Olivier Pantaloni n’a quoi qu’il en soit jamais caché son intention de revenir en Ligue 1. «Quand il a rompu son contrat avec le club qatari, il m’a appelé. Si Andy avait résilié dans les dates légales (avant le 31 janvier) et s’il avait été libre, je l’aurais pris tout de suite. Pour un contrat de six mois ou d’un an et demi», avait d’ailleurs indiqué, en ce sens, Laurent Nicollin lors d’un entretien accordé à Midi Libre à la fin du mois de mars. Affaire à suivre…