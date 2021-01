Leeds : Marcelo Bielsa vole au secours de Meslier

Défait par les Spurs sur le score de 3 buts à 0 au Tottenham Hotspur Stadium hier, Leeds alterne cette saison entre le très bon et plus décevant. Après une très convaincante victoire à West Brom 5-0 il y a 3 jours, les hommes de Marcelo Bielsa ont montré un tout autre visage ce samedi. Habituellement très bon avec les Peacocks, Illan Meslier n'a pas été exempt de tout reproche face à Harry Kane et son équipe. Coupable sur deux des trois buts des joueurs de Mourinho, il est notamment fautif sur l'ouverture du score où il adresse une passe à Harry Winks, qui n'a plus qu'à la donner pour Bergwijn dans la surface, qui obtient un penalty, transformé par Harry Kane.

En conférence de presse, l'entraîneur argentin est revenu sur cette action et a pris la défense de son portier «C'était une erreur indéniable, mais si vous regardez tous nos matches précédents, vous verrez à quel point Illan est efficace avec ses pieds.» À 20 ans et pour sa première saison en Premier League, le jeune portier français réalise un exercice tout à fait intéressant, au regard de son inexpérience du haut niveau. Marcelo Bielsa lui fait toujours confiance, et nul doute qu'il a le potentiel pour devenir un des tops gardiens de ce championnat. Appelé en Équipe de France Espoirs, il n'a toujours pas joué avec la tunique bleue sous Sylvain Ripoll.