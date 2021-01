Premier League : le duo Kane-Son permet à Tottenham de remonter sur le podium

Encore candidat au titre il y a deux semaines, Tottenham a vu la période de fin d'année lui coûter cher. À égalité de points avec le leader Liverpool, les hommes de José Mourinho ont enchaîné deux défaites et un nul pour se retrouver à 7 unités du fauteuil de leader. Il fallait absolument remettre le contact lors de la réception de Leeds. Pour cela, l'entraîneur portugais pouvait compter sur ses hommes forts comme Harry Kane et Heung-min Son. Ndombélé était lui aussi titulaire avec Højbjerg ou encore Bergwijn dans l'entrejeu. Bielsa alignait lui un 4-1-4-1 avec Raphinha, Rodrigo, Klich et Harrison en soutien de Bamford et voulait enchaîner après sa brillante victoire à West Brom en début de semaine.

On assistait à un début de rencontre plutôt plaisant entre deux équipes au style différent. Les intentions étaient présentes, il ne manquait plus que les occasions, à l'image des frappes manquées du promu (12e, 14e), et Kane (18e). Patrick Bamford lui ratait la première grosse situation du match, une tête hors cadre après un joli débordement de Raphinha (22e). En convertissant, l'attaquant aurait changé le destin de cet après-midi car suite à une nouvelle erreur de relance de la défense des Peacocks, Winks lançait un Bergwijn accroché dans la surface par Alioski. Aucun doute permis, l'arbitre accordait un penalty transformé par Kane (1-0, 29e). Leeds venait de se tirer une balle dans le pied. Malheureusement pour lui, ce n'était pas la dernière.

Tottenham trop efficace pour Leeds

Joueur comme à son habitude, le promu commettait des fautes rédhibitoires face à une grosse cylindrée du championnat. Bamford a bien essayé de sonner la révolte mais son enroulé n'attrapait pas la lucarne (42e) et dans la foulée, sur un pressing efficace de Højbjerg sur Rodrigo, Kane délivrait un ballon parfait pour Son qui doublait la mise (2-0, 43e). Sans être brillants mais efficaces et sérieux, les Spurs avaient fait le plus dur à la pause. Efficacité toujours, Tottenham revenait des vestiaires pour tuer une rencontre qui ne demandait que ça. Auteur d'une prestation solide, Ndombélé ne convertissait pas son occasion (49e) seulement Meslier, déjà responsable sur le premier but, réalisait une faute de main.

Sur corner tiré par Son, Alderweireld dominait Phillips et voyait le gardien français entrer avec le cuir dans son but qu'il ne parvenait pas à dégager (3-0, 51e). Cette fois, les Whites rendaient les armes. Même si durant cette dernière demi-heure, ils offraient encore un visage combatif, Lloris n'avait plus rien à faire. Encore une fois, cela manquait de précision dans les 30 derniers mètres. Bergwijn lui testait encore les gants d'un Meslier qui se rattrapait un peu (62e). Malgré le rouge de Doherty (90e+3), Mourinho profitait de la situation pour faire tourner son effectif, frustrant un Ndombélé pas vraiment heureux de sortir, ou offrant la 2e apparition seulement de Carlos Vinicius en championnat. Avec ce succès, Tottenham gagne 4 rangs pour remonter sur le podium.

