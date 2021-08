LdC, barrages retour : Benfica, Malmö et les Young Boys qualifiés, le PSV frustré

Benfica avait déjà fait le dos rond durant la seconde mi-temps du barrage aller, face à un PSV supérieur collectivement - dans le sillage d'un irrésistible Cody Gakpo - et les Lisboètes avaient tenu le coup tant bien que mal (2-1). Cette fois, les choses se sont compliquées bien plus tôt. Quasiment dans la foulée d'un sauvetage salvateur d'André Ramalho devant Rafa Silva (28e), Lucas Verissimo, déjà averti, a envoyé son coude dans le visage de Gakpo lors d'un duel aérien et il a écopé d'un deuxième jaune, synonyme d'expulsion (32e). Le match s'est alors transformé en une attaque-défense, avec un Roman Yaremchuk trop peu inspiré devant et finalement sorti à l'heure de jeu. C'est dans ce schéma qu'Eran Zahavi, parfaitement décalé face au but vide par Gakpo, a trouvé la barre transversale (62e), avant de se gêner en pleine surface adverse avec Noni Madueke (63e). Face à la défense à cinq, concoctée par Jorge Jesus, le PSV, plus désordonné qu'à l'aller, est tombé sur un mur, illustré par un Nicolás Otamendi impassable, jusqu'au bout (1-2, score cumulé). Comme sur cette double frappe de Yorbe Vertessen, recrachée par Odysseas Vlachodimos (86e).

La suite après cette publicité

Dans les deux autres rencontres du soir, les Young Boys et Ferencváros se sont notamment encore livrés un match complétement fou. Les visiteurs ont rapidement ouvert le score par Cedric Zesiger (5e), mais Henry Wingo (18e) et Ryan Mmaee (27e) ont tout renversé pour Ferencváros, avant que Christian Fassnacht n'égalise (56e) et qu'Aissa Laidouni ne se fasse exclure (64e). Felix Mambimbi a finalement offert la victoire aux siens dans le temps additionnel (90e+3). Les Young Boys verront donc la phase de poules de la C1 (6-4, score cumulé). Enfin, Malmö, qui avait pourtant un avantage de deux buts, a joué à se faire peur. Anton Nedyalkov a lancé les hostilités pour Ludogorets (10e), puis Veljko Birmancevic a remis les deux équipes à hauteur avant la pause (42e). Mais, au retour des vestiaires, Pieros Sotiriou a à nouveau marqué pour les locaux, sur penalty (68e). Malmö, en sursis, a gardé son avantage et jouera également la plus grande des compétitions européennes (3-2, score cumulé).

Les résultats :