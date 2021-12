CdF : Nice et Brest qualifiés dans la douleur, Bordeaux en passe dix aux Jumeaux de Mzouazia

Après la qualification de l'OM aux dépens des amateurs du Cannet Rocheville (4-1), les 32es de finale de la Coupe de France se poursuivaient, ce dimanche, avec cinq affiches programmées à 18h20. En grande difficulté depuis le début de la saison, les Girondins de Bordeaux, 15es de Ligue 1, accueillaient les Jumeaux de M'Zoisia (Mayotte) au Matmut Atlantique. Une rencontre que les hommes de Vladimir Petkovic débutaient idéalement puisque Medioub ouvrait rapidement le score (1-0, 10e). Peu avant la demi-heure de jeu, Niang permettait même au Club Scapulaire de faire le break (2-0, 28e) avant de s'offrir un doublé dans le temps additionnel du premier acte (3-0, 45+1e). Au retour des vestiaires, le récital girondin se poursuivait. Alors que Pembélé aggravait le score (4-0, 49e), Niang s'offrait un triplé (5-0, 53e) et anéantissait les derniers espoirs adverses. Le spectacle tournait alors à l'humiliation. Dilrosun (59e), Pembélé (62e) pour le doublé, Niang (65e) pour le quadruplé, Sissokho (70e) et Maja (77e) clôturaient le festival bordelais. Bordeaux file en 16es.

Autre club de Ligue 1 engagé, l'OGC Nice de Christophe Galtier, au pied du podium et convaincant dans l'élite du football français, se déplaçait à l'Omnisports Jean-Bouin pour défier Cholet, club de National. Tenus en échec pendant plus d'une heure de jeu, les Aiglons s'en remettaient finalement à Andy Delort, unique buteur de cette rencontre. Un succès étriqué mais suffisant pour le Gym qui rejoint ainsi les 16es de finale. Opposé aux amateurs de Dinan-Léhon (N3), le Stade Brestois, étincelant ces dernières semaines en Ligue 1 malgré une lourde défaite concédée le week-end dernier contre Montpellier (0-4), se retrouvait rapidement en supériorité numérique après l'expulsion de Toure peu après la demi-heure de jeu (32e). Pourtant malgré cette avantage, les hommes de Michel Der Zakarian ne trouvaient pas la faille et disputaient une très incertaine séance de tirs au but. A ce jeu-là, le Stade Brestois s'en sortait finalement au bout du suspense sur un ultime penalty transformé par Duverne, et ce au terme d'une séance incroyable (13-12 aux tab).Dans les autres rencontres, l'US Chauvigny, pensionnaire de N3, s'imposait face au C'Chartres Football (2-1), évoluant en N2. Enfin, Montauban, club de Régional 2, se sabordait dans les tous derniers instants contre la Roche Vendée (1-2), pensionnaire de National 3. Qualifiés pendant 89 minutes de jeu, les Montalbanais encaissaient finalement deux buts coup sur coup et offraient ainsi la qualification à la Roche Vendée, miraculée.

Tous les résultats de 18H20

FC Girondins de Bordeaux (L1) 10-0 Jumeaux de M'Zoisia (Mayotte) : Medioub (10e), Niang (28e, 45+1e, 53e, 65e), Pembélé (49e, 62e), Dilrosun (59e) Sissokho (70e) et Maja (77e) pour Bordeaux.

US Chauvigny (N3) 2-1 C'Chartres Football (N2) : Ayadi (44e) et Nsiete Zasamba (49e) pour Chauvigny / Hemia (76e) pour le C'Chartres Football.

Montauban FC TG (R2) 1-2 La Roche Vendée (N3)

SO Cholet (N) 0-1 OGC Nice (L1) : Delort (63e) pour Nice.

Dinan-Léhon (N3) 0-0 (12-13 aux tab) Stade Brestois (L1)

