FC Barcelone-PSG : les compositions probables

Le Paris Saint-Germain est dos au mur. Ce mardi soir, les champions de France jouent très gros au stade olympique de Montjuïc lors du 1/4 de finale retour de l’UEFA Champions League. Battus 3 à 2 au Parc des Princes mercredi dernier, les coéquipiers de Marquinhos doivent absolument l’emporter pour composter leur billet pour les 1/2 finales de l’épreuve reine. Mais devant son public, le Barça veut terminer le boulot et accéder au tour suivant. Mais Luis Enrique ne l’entend pas de cette oreille. Après avoir perdu la manche aller face à Xavi, l’Asturien compte bien prendre le dessus cette fois-ci.

La suite après cette publicité

Pour ce rendez-vous en Catalogne, il peut d’ailleurs s’appuyer sur un groupe pratiquement au complet. Blessé de longue date, Presnel Kimpembe n’est pas du voyage, tout comme Layvin Kurzawa (non inscrit) ou encore les jeunes Ethan Mbappé ou Senny Mayulu. En revanche, Nordi Mukiele, blessé, et Achraf Hakimi, suspendu, reviennent dans le groupe. Et cela change beaucoup de choses pour le PSG, puisque "Lucho" avait dû bricoler à l’aller en alignant Marquinhos au poste de latéral droit. Ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Ainsi, le technicien espagnol devrait miser sur un 4-3-3 classique.

À lire

Trois raisons de ne pas rater FC Barcelone-PSG

Quelques retouches d’un côté comme de l’autre

Dans les cages, Gianluigi Donnarumma tentera de faire mieux qu’à l’aller. Il sera protégé par une ligne de quatre composée, de gauche à droite, de Nuno Mendes, Danilo, Marquinhos et d’Achraf Hakimi. La seule petite incertitude concerne finalement l’axe gauche de la défense puisque certains médias indiquent que c’est Lucas Hernandez qui débutera plutôt que Danilo. Pour remporter la bataille du milieu, Luis Enrique comptera sur Fabian Ruiz, Vitinha et Warren Zaïre-Emery, qui fait son retour dans le onze après avoir été placé sur le banc à l’aller.

La suite après cette publicité

Enfin, pour épauler Kylian Mbappé, aligné en pointe, Bradley Barcola, à gauche, et Ousmane Dembélé, à droite, auront fort à faire. En face, Xavi devrait aussi opter pour un 4-3-3. Devant Marc-André ter Stegen, dans les cages, on retrouvera la même défense qu’à l’aller. João Cancelo, Pau Cubardi, Ronald Araujo et Jules Koundé débuteront donc, sauf surprise. Au milieu, le Barça comptera sur le trio Pedri-Gündogan-De Jong. Enfin, l’attaque sera aussi la même qu’à l’aller puisque Raphinha et Lamine Yamal accompagneront Robert Lewandowski. Deux équipes qui ont fière allure et qui risquent de nous offrir un beau spectacle.

Pour ce choc retour Barça-PSG, Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 90€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. La victoire du PSG peut vous rapporter 270€ et celle du Barça peut vous rapporter 193€.

La suite après cette publicité

Suivez le match retour Barça-PSG sur RMC Sport.