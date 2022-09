L'OGC Nice penserait déjà à virer Lucien Favre !

C’est un peu le retour de bâton pour les dirigeants de l’OGC Nice. Depuis l’arrivée d’INEOS, le projet du Gym peine à décoller. Cet été, les Aiglons n’étaient pas mécontents de voir Christophe Galtier plier bagage pour aller au Paris Saint-Germain. Devenu persona non grata à cause de ses critiques répétées, notamment sur le mercato, le nouveau coach parisien n’était plus désiré et Paris a même payé pour le recruter.

La bonne affaire, pensait-on du côté du board niçois. D’autant que le président Jean-Pierre Rivère avait déjà prévu son coup en faisant revenir Lucien Favre. Le Suisse connait très bien la maison niçoise, un endroit qu’il affectionne tout particulièrement. Mais même avec son coach fétiche, Rivère a des problèmes. Treizième du classement de Ligue 1 après 8 journées, l’OGCN déçoit (2 victoires, 2 nuls, 4 défaites). Encore.

3 M€ pour virer Favre

La défaite à domicile face à Angers (0-1) pourrait d’ailleurs avoir des conséquences. Selon Nice Matin, les dirigeants du club se posent des questions sur la capacité de Favre à pouvoir renverser la situation. Aujourd’hui, son avenir à l’Allianz Riviera est clairement remis en question. De son côté, l’Helvète, qui est rentré au pays pendant la trêve internationale, ne serait pas forcément contre un départ.

À l’instar de Galtier, Favre a très peu apprécié le mercato de son club. Une campagne de recrutement marquée par l’arrivée de plusieurs éléments dont il ne voulait pas et qu’il estime ne pas être au niveau. Nice Matin confirme d’ailleurs que la greffe n’a toujours pas pris entre l’entraîneur et ses ouailles. Favre fera-t-il ses valises avant la reprise ? Son licenciement coûterait 3 M€ aux Aiglons.