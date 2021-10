Ligue 1/Ligue 2 : la LFP a adopté le calendrier de la saison 2022/2023

Ce mercredi, la Ligue de Football Professionnelle a annoncé que son Conseil d’Administration avait adopté le calendrier général de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour la saison 2022/2023, via un communiqué. La première débutera le week-end du 6 août 2022 et se terminera le 4 juin 2023, pour ce qui est de la seconde, elle commencera le 30 juillet 2022 et se conclura le 3 juin 2023.

«Réuni le mercredi 13 octobre 2021, le Conseil d'Administration de la LFP a adopté le calendrier général de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT de la saison 2022/2023 :»

Ligue 1

«En Ligue 1 Uber Eats, la 1ère journée de la saison 2022/2023 aura lieu le week-end des 6 et 7 août 2022. La 15ème journée, programmée le week-end des 12 et 13 novembre 2022, sera la dernière journée avant le début de la trêve internationale pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022. À titre exceptionnel, la reprise du championnat (16ème journée) aura lieu le mercredi 28 décembre 2022 sous la forme d'un « boxing day » à la française. Cette programmation spéciale sera suivie d'une 17ème journée de Ligue 1 Uber Eats qui aura lieu le dimanche 1er janvier 2023. La 38ème et dernière journée de Ligue 1 Uber Eats pour la saison 2022/2023 a été placée au dimanche 4 juin 2023.»

Ligue 2 BKT

«La Ligue 2 BKT reprendra ses droits le week-end du 30 juillet 2022 et s'étendra jusqu'au samedi 3 juin 2023, date de la 38ème et dernière journée. Comme en Ligue 1 Uber Eats, la 15ème journée, programmée le week-end du 12 novembre 2022, sera la dernière journée avant le début de la trêve internationale pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022. A l'instar de la Ligue 1 Uber Eats, la reprise du championnat (16ème journée) aura lieu à titre exceptionnel le mardi 27 décembre 2022 sous la forme d'un « boxing day » à la française. Cette programmation spéciale sera également suivie d'une 17ème journée de Ligue 2 BKT qui aura lieu le dimanche 1er janvier 2023. Pour rappel, il n'y aura pas de play-offs, ni de barrages à l'issue de la saison 2022/2023. Les quatre derniers de Ligue 1 Uber Eats descendront en Ligue 2 BKT et les deux premiers de Ligue 2 BKT monteront en Ligue 1 Uber Eats. Dans le même temps, les quatre derniers de Ligue 2 BKT descendront en National et les deux premiers de National monteront en Ligue 2 BKT. L'intégralité du calendrier général des compétitions 2022-2023 sera publiée ce jeudi 14 octobre suite à son adoption définitive par le Comité Exécutif de la FFF.»