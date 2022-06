Luis Suarez avait recommandé Darwin Núñez au FC Barcelone

La suite après cette publicité

Après la signature de Darwin Núñez à Liverpool lundi, le journal Mundo Deportivo a révélé une drôle d’histoire. En effet selon les informations du quotidien ibérique, Luis Suarez aurait conseillé il y a quelques années au FC Barcelone de recruter le buteur uruguayen de 22 ans qui évoluait la saison dernière au Benfica Lisbonne. C’est le 6 octobre dernier, alors qu’il était invité par le journaliste espagnol Gerard Romero sur Twitch, que l’ancien attaquant du Barça avait révélé avoir donné cette recommandation aux Blaugranas alors que Núñez jouait à Almeria.

« J'ai 15 ans d'expérience au niveau international. Je sais quelque chose sur les attaquants. Et je leur ai dit : 'Prenez soin de celui-ci. Regardez-le, il est très bon. Il a des choses intéressantes. Ils m'ont dit que Darwin était à Almería et qu'il était très jeune. Mais au lieu de payer 80, 90 ou 100 millions d'euros maintenant, à l'époque, ils auraient payé 15 ou 20 pour remplacer Luis Suárez et l'avoir au club. C'est un joueur qui doit être promu. Mais c'est nous qui avons choisi les joueurs, soi-disant », avait déclaré l’ancien buteur de l’Atlético de Madrid en octobre.